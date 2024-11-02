Минфин анонсировал семейные инструменты долгосрочных сбережений для россиян

«Есть одна тема, над которой мы думаем. У нас семейные ценности — это ключевая часть целой стратегии развития страны, и мы обсуждаем с коллегами развитие семейных инструментов долгосрочных сбережений. То есть некие инструменты, в которые люди могли бы вкладывать в рамках семьи на будущее благосостояние, на развитие», — заявил Иван Чебесков.
В пресс-службе минфина корреспонденту «РГ» не смогли раскрыть никаких подробностей этого плана, однако Чебесков отметил, что министерство рассматривает возможные дополнительные стимулы для таких инструментов.
Самым очевидным «семейным» инструментом представляется расширение программы долгосрочных сбережений (ПДС), предположил в беседе с «Российской газетой» доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
«В ПДС уже сейчас можно открыть счет и совершать взносы не только на себя, но и на детей. Возможно, Минфин предложит расширение льгот. Так можно будет дополнительно подчеркнуть, что ПДС — это не инструмент накоплений именно на пенсию. Другой возможный вариант — запуск специальных сберегательных программ на образование с налоговыми вычетами. Они есть во многих странах, но ценность такой инициативы именно в России не очевидна. Поступление “на бюджет” требует вложений до сдачи экзаменов, а налоговый вычет на образовательные расходы уже есть», — рассказал эксперт.
По действующим правилам открыть счет ПДС на ребенка можно с момента его рождения, напомнил «РГ» профессор Кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Олег Луняков.
«Делая взносы в размере не менее 2 тыс. руб. в месяц, родители за 15 лет могут при софинансировании от государства накопить, как минимум, 720 тыс руб. Плюс та ежегодная доходность, которую будут обеспечивать операторы программы, в роли которых выступают НПФ. Таким образом, открытие “детских” счетов ПДС позволит родителям сформировать “кубышку”, например, для оплаты обучения ребенка. Причем эти взносы могут осуществлять все члены семьи, включая бабушек и дедушек, а не только родители ребенка», — подсчитал эксперт.
То, что министерство финансов не спешит раскрывать все карты по теме нового инструмента сбережений, может быть связано с теми сложностями, которые неизбежно возникают вокруг правого регулирования семейного имущества, считает директор Центра региональной политики Президентской академии (РАНХиГС), член Общественного совета при минфине РФ Владимир Климанов.
«Думаю, работа над этой инициативой будет нелегкой, потому что сбережения — это же имущество, а все вопросы общего имущества семьи у нас в стране решаются непросто. Это можно заметить на примере споров вокруг предметов длительного пользования, например, автомобиля или квартиры. Приобретает такой предмет один из супругов, а как им пользоваться второму без ограничений, непонятно, хотя в случае развода имущество будет разделено на двоих», — обрисовал ситуацию эксперт.
Остается еще немало вопросов. Как будут делиться долгосрочные сбережения при разводе? В какую форму они будут переводиться? Будет ли сохраняться их государственная поддержка при этом? «И еще много подобных вопросов, которые нужно многосценарно просчитать и смоделировать еще до принятия решения о запуске такой программы. Именно поэтому подготовка нормативной базы не может быть скорым и легким делом», — подчеркнул Владимир Климанов.
Другая особенность подготовки к запуску семейных сбережений заключается в том, что общество не доверяет долгосрочным инструментам вообще из страха перед экономической турбулентностью, предпочитая вместо этого копить деньги на краткосрочных банковских вкладах. «Понятно, что переубедить миллионы людей в одночасье не получится, но они будут оценивать тот набор стимулов, который предложит государство. Поэтому важно тщательно продумать, какими они должны быть, чтобы такие инструменты сбережения стали массовыми», — добавил Климанов.