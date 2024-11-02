Минфин анонсировал семейные инструменты долгосрочных сбережений для россиян

«В ПДС уже сейчас можно открыть счет и совершать взносы не только на себя, но и на детей. Возможно, Минфин предложит расширение льгот. Так можно будет дополнительно подчеркнуть, что ПДС — это не инструмент накоплений именно на пенсию. Другой возможный вариант — запуск специальных сберегательных программ на образование с налоговыми вычетами. Они есть во многих странах, но ценность такой инициативы именно в России не очевидна. Поступление “на бюджет” требует вложений до сдачи экзаменов, а налоговый вычет на образовательные расходы уже есть», — рассказал эксперт.