Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день

Максимальный размер выплаты по больничному за один день в ближайшие годы увеличат более чем в полтора раза — с 4 тыс. (в 2024-м) до 5,7 тыс. (в 2025-м) и 6,8 тыс. рублей (в 2026-м), сообщили «Известиям» в Минтруде. Это объясняется ростом зарплат в России. Выплата исчисляется для каждого работника индивидуально исходя из его стажа и заработка. Предельную сумму смогут получить люди с большими доходами (более 200 тыс. рублей) и стажем от восьми лет. Насколько выгодно оформлять листок нетрудоспособности и почему россияне в основном этого не делают — в материале «Известий».