Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день

Максимальный размер выплаты по больничному за один день в ближайшие годы увеличат более чем в полтора раза — с 4 тыс. (в 2024-м) до 5,7 тыс. (в 2025-м) и 6,8 тыс. рублей (в 2026-м), сообщили «Известиям» в Минтруде. Это объясняется ростом зарплат в России. Выплата исчисляется для каждого работника индивидуально исходя из его стажа и заработка. Предельную сумму смогут получить люди с большими доходами (более 200 тыс. рублей) и стажем от восьми лет. Насколько выгодно оформлять листок нетрудоспособности и почему россияне в основном этого не делают — в материале «Известий».
Как рассчитывается размер больничного
В 2026-м максимальное пособие по временной нетрудоспособности составит 207,6 тыс. рублей в месяц. Это эквивалентно 6,8 тыс. в день, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.
Сегодня россияне за один день больничного получают до 4 тыс. В следующем году предельный размер компенсации будет на уровне 5,7 тыс., писали ранее «Известия». Таким образом в 2026-м лимит вырастет в 1,7 раза по сравнению с 2024-м, и на 20% относительно 2025-го.
Размер пособия зависит от страхового стажа и зарплаты
Если человек работает до пяти лет, то ему выплачивается по болезни 60% его среднего заработка за два предыдущих года. Если от пяти до восьми лет — 80%, Свыше восьми лет — 100%, но не более максимального лимита.
Например, если больничный будет выдан в 2025-м, то для расчета используют доход за 2023-й и 2024-й.
Учитывается официальный доход на всех местах работы до вычета налога. Среднедневной заработок определяется по формуле: сумма начисленной зарплаты за два последних года, поделенная на 730 (фиксированное количество дней в двух годах).
При этом установлен лимит по размеру учитываемого дохода для расчета пособия (предельная база для расчета страховых взносов). В 2023-м это 1,9 млн в год, а в 2024-м — уже 2,2 млн. Если сотрудник заработал больше этих сумм, то базой для определения размера больничного все равно служит максимальная величина (2,2 млн). Есть и минимальное значение — оно должно быть не меньше МРОТ.
Например, в 2023-м человек получал 80 тыс. рублей ежемесячно — 960 тыс. за год, а в 2024-м зарабатывает 100 тыс. в месяц, или 1,2 млн в год. То есть его среднедневной доход — примерно 3 тыс. Стаж сотрудника — шесть лет. Таким образом, ему будет выплачено 80% его средней зарплаты — 2,4 тыс. Важно, что больничный облагается НДФЛ (в данном случае 13%) — с его учетом за день болезни человек получит на руки 2,1 тыс. Таким образом, за неделю нетрудоспособности работнику выплатят 14,7 тыс. рублей в 2025-м.
Чтобы понять, выгодно ли ему брать больничный, эту сумму нужно сравнивать с недельной получкой человека в 2025 году.
Следовательно, чтобы в 2026-м больничный был равен максимальным 6,8 тыс. в день (до вычета НДФЛ), нужны стаж от восьми лет, а также зарплата от 183 тыс. в месяц (в 2024-м) и 233 тыс. (в 2025-м). Если человек получает больше этой суммы при том же стаже, то болеть ему становится невыгодно. А если меньше, то оплата по нетрудоспособности будет равна той сумме, которую бы он получил от работодателя.
Почему увеличивается максимальный размер больничного
Максимальный размер больничного определяется с учетом предельной базы (годового заработка россиян) для начисления страховых взносов, напомнили в Минтруде. В ведомстве добавили: показатель ежегодно индексируется, увеличиваясь на темпы роста средней зарплаты за минувший год.
В 2024-м эта величина составляет 2,2 млн рублей. Согласно проекту бюджета Соцфонда («Известия» его изучили), в 2025-м показатель будет на уровне 2,8 млн, а в 2026-м — 3 млн. С учетом сложившегося роста зарплаты увеличивается и максимальный размер пособий, подытожили в Министерстве труда.
Благодаря росту зарплат в России становится всё больше людей, которые зарабатывают более крупные суммы, а значит, и отчисления в Соцфонд увеличиваются — поэтому государство может позволить наращивать и объем больничных выплат.
Вместе с тем в 2026-м бюджет Соцфонда, по прогнозу, сложится с профицитом (в 320 млрд), отметил завкафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов. В том числе за счет роста зарплаты и больших страховых отчислений.
Как повышение максимального размера больничного повлияет на граждан
Размер зарплат и соответственно больничных сильно различается в зависимости от региона, отметила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова. Поэтому, скорее всего, повышение предельной суммы пособия не особенно отразится на большинстве граждан, полагает эксперт.
— Чтобы получать пособие в максимальном размере, необходимо, чтобы официальный трудовой стаж был не менее восьми лет, а зарплата была вдвое выше средней по стране. По данным Росстата, в 2024-м средний заработок в РФ — порядка 88 тыс. рублей, — подчеркнул старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
Тем не менее в России предлагаются достаточно щедрые больничные, если сравнивать со многими странами, продолжил эксперт. Вместе с тем до сих пор остается проблема недостаточной социальной защищенности работников в малом бизнесе, среди самозанятых и в неформальном секторе — большинство из них не могут получить такие выплаты, отметил Виктор Ляшок.
В то же время доля больничных сократилась в структуре социальных выплат населению, добавила Юлия Долженкова. Кроме того, по ее словам, многие граждане в случае болезни не оформляют листок нетрудоспособности из-за негативного отношения начальства к отсутствию на рабочем месте.
Сами сотрудники также избегают больничных, особенно когда их стаж работы не очень высок и оформление пособия становится невыгодным, добавил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Так что вряд ли повышение лимита повлияет на желание обращаться за пособием.
— Также некоторые граждане считают процесс оформления больничного непонятным, хотя процедура становится проще и прозрачнее с каждым годом. При этом привлечь работника к ответственности за то, что он не открыл листок нетрудоспособности, практически невозможно, — отметил Михаил Косов из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Кроме того, вместе с распространением удаленки многие граждане стали трудиться из дома в случае болезни вместо оформления больничного, подчеркнула Юлия Долженкова. По ее словам, как правило, работодатели положительно относятся к этой практике.