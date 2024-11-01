Эксперты объяснили, как россиянам получить государственную доплату к пенсии

Центральный банк России представил программу долгосрочных сбережений (ПДС), цель которой — обеспечение граждан финансовой подушкой безопасности и увеличение будущей пенсии. Согласно заявлению на сайте ЦБ, средства, вложенные в ПДС, управляются негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и инвестируются в разнообразные финансовые инструменты, такие как государственные облигации (ОФЗ), корпоративные облигации и акции.
Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов разъясняет: «Допустим, вы получаете 80 тысяч рублей в месяц, а значит (при участии в программе долгосрочных сбережений. — Прим. ред.), можете рассчитывать на софинансирование государством вашей пенсии в течение десяти лет в размере трех тысяч рублей (это 3,75% от вашей текущей зарплаты за месяц). Если вы готовы ежемесячно инвестировать, то ваш взнос будет равен 7,5%. По нашим самым общим оценкам, через 15 лет вы будете ежемесячно получать примерно 7,5−8% от ежемесячного заработка с учетом индексации на инфляцию».
Он добавил, что государственная пенсия при такой зарплате составит около 33% утраченного заработка, а в сочетании с выплатами из ПДС доход может достигать 40−41% от заработной платы.
Владимир Любецкий, доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС, уточнил условия участия: «Для участия в программе необходимо быть гражданином России, достигшим 18 лет, и заключить договор с НПФ, который является оператором ПДС. Все операторы программы перечислены на сайте Банка России. Участники могут вносить любые суммы, переводить ранее накопленные средства и выбирать различные варианты выплат на момент выхода на пенсию».
Он также отметил, что максимальное софинансирование со стороны государства составляет 36 тысяч рублей в год. Для получения государственной поддержки размер вкладов должен быть не ниже двух тысяч рублей ежегодно, а возможность получать выплаты из накоплений открывается через 15 лет после начала действия договора или при достижении женщинами возраста 55 лет, а мужчинами — 60 лет.
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