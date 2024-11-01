Эксперты объяснили, как россиянам получить государственную доплату к пенсии

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов разъясняет: «Допустим, вы получаете 80 тысяч рублей в месяц, а значит (при участии в программе долгосрочных сбережений. — Прим. ред.), можете рассчитывать на софинансирование государством вашей пенсии в течение десяти лет в размере трех тысяч рублей (это 3,75% от вашей текущей зарплаты за месяц). Если вы готовы ежемесячно инвестировать, то ваш взнос будет равен 7,5%. По нашим самым общим оценкам, через 15 лет вы будете ежемесячно получать примерно 7,5−8% от ежемесячного заработка с учетом индексации на инфляцию».