Доходы бюджета Москвы за девять месяцев 2024 года превысили 3,5 трлн рублей

«Поступление доходов в бюджет Москвы осуществляется с опережением годового плана. Позитивная динамика обусловлена устойчивым ростом экономической активности в Москве. По предварительным оценкам валовой региональный продукт города в этом году увеличится на 4%, объем инвестиций в основной капитал — на 6% по сравнению с уровнем 2023 года», — сказала Зяббарова.
Ожидается, что в 2024 году запланированные бюджетные показатели будут достигнуты по всем основным доходным источникам. «Выполнение всех обязательств перед москвичами и реализация инфраструктурных проектов будут полностью обеспечены финансовыми ресурсами», — заверила Зяббарова.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента финансов, налоговые доходы бюджета Москвы за январь — сентябрь 2024 года составили 3 трлн 105,3 млрд рублей. Наибольшую долю обеспечили поступления по НДФЛ и налогу на прибыль организаций. Платежи по НДФЛ превысили 1 трлн 454,5 млрд рублей, это 76,4% от запланированного объема на 2024 год. По налогу на прибыль организаций бюджет города получил 1 трлн 163,5 млрд рублей — почти 80% от годового плана.
«Более чем на 91% исполнены прогнозные показатели поступлений по специальным налоговым режимам, которые применяются для налогообложения малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан. За девять месяцев 2024 года в бюджет города по данному доходному источнику зачислено 236,4 млрд рублей», — добавили в ведомстве.
При этом региональные и местные налоги и сборы принесли в городскую казну 204,2 млрд рублей — 70,4% от годового плана. Из них 154,7 млрд рублей поступило по налогу на имущество организаций. По состоянию на 1 октября 2024 года неналоговые доходы московского бюджета достигли 384 млрд рублей.