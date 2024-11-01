Доходы бюджета Москвы за девять месяцев 2024 года превысили 3,5 трлн рублей

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента финансов, налоговые доходы бюджета Москвы за январь — сентябрь 2024 года составили 3 трлн 105,3 млрд рублей. Наибольшую долю обеспечили поступления по НДФЛ и налогу на прибыль организаций. Платежи по НДФЛ превысили 1 трлн 454,5 млрд рублей, это 76,4% от запланированного объема на 2024 год. По налогу на прибыль организаций бюджет города получил 1 трлн 163,5 млрд рублей — почти 80% от годового плана.