Отчетность Сбербанка, индекс «Мосбиржи», акции «Русала»: дайджест

«Акции “Русала” резко ускорили рост предыдущей сессии и обновили недельный максимум на фоне ралли бумаг компании в Гонконге, где они всего за последние три дня подорожали более чем на 30%», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. При этом мировые котировки алюминия еще в прошлый четверг существенно откатились от максимальных уровней с мая 2024 года уровней и в среду заметно просели, обратил внимание аналитик.