Отчетность Сбербанка, индекс «Мосбиржи», акции «Русала»: дайджест

Отчетность Сбербанка
31 октября «Сбер» представит отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
Аналитики Альфа-Банка ожидают, что в третьем квартале чистая прибыль финансовой организации составит ₽410 млрд, что соответствует уровню за третий квартал 2023 года и на 2% ниже, чем по итогам второго предыдущего квартала.
Рентабельность капитала (ROE), согласно прогнозу экспертов, в отчетном периоде достигнет 25,6%, что указывает на устойчивое положение банка в условиях текущей макроэкономической ситуации.
В Альфа-Банке отметили, что поддержку результатам Сбербанка оказывает в том числе рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегментах:
- объемы кредитования юридических лиц +17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и +9% в квартальном сопоставлении;
- объемы кредитования физических лиц +19% год к году и 3% квартал к кварталу.
- Эксперты также ожидают увеличения средств на счетах физлиц на 3% по сравнению со вторым кварталом, на счетах корпоративных клиентов — на 11%.
Маржа, согласно прогнозам, составит 5,9% — на 0,08 п.п. выше предыдущего квартала. Во многом это обусловлено широкой долей кредитов с плавающей ставкой, что позволяет банку увеличивать прибыль на фоне повышения ставок, пишут аналитики Альфа-Банка.
«Основной вызов для банка — возможное увеличение стоимости риска в связи с ростом ставок в экономике и более жестким регулированием в розничном сегменте. Тем не менее прогноз банка для инвесторов выглядит устойчиво, и рыночная реакция на отчетность Сбербанка может быть нейтральной или умеренно позитивной», — заключили в Альфа-Банке.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику. Большую часть дня основной индекс Мосбиржи (IMOEX) восстанавливался и завершил основную сессию ростом на 0,6% — на уровне 2615,38 пункта. Однако на вечерних торгах вновь началась коррекция. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся снижением на 0,86% — на отметке 2 577,42 пункта.
На вечерних торгах рынок акций снизился после выхода данных по недельной инфляции, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Активные продажи наблюдались в акциях компаний уязвимых к росту процентных ставок. С 22 по 28 октября рост потребительских цен ускорился с 0,2% до 0,27%, сообщил Росстат. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 28 октября увеличилась с отметки 8,46% до 8,57%.
Резкий разворот вниз — это негативный технический сигнал, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Ускорение недельной инфляции — негатив для акций и облигаций. Но пятничное повышение ставки ЦБ еще не успело сказаться на инфляции. К декабрьскому заседанию ЦБ ситуация может поменяться, сообщил эксперт.
В долгосрочной перспективе потенциал роста российских акций сохраняется, поскольку по мере замедления инфляции Банк России сможет перейти к смягчению денежно-кредитной политики по крайней мере во второй половине следующего года и в 2026 году, рассказала аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Также эксперт не исключает сценарий улучшения геополитической ситуации.
Однако сейчас фундаментальных факторов для роста акций недостаточно, и до конца года активного восстановления котировок ожидать не стоит — возможны краткосрочные импульсы за счет начавшегося сезона корпоративных отчетностей, которые сопровождаются объявлением дивидендных выплат. Это удержит рынок от более глубокого падения, полагает Алина Попцова.
Акции «Русала»
Акции «Русала» вышли в лидеры индекса Мосбиржи по итогам торгов среды, прибавив 3,99%, до ₽35,06 за бумагу. Компания завершила день в числе немногих, кто смог показать положительную динамику по итогам торгов.
Котировки алюминиевой компании ускорили рост в начале торгов и на пике достигали отметки ₽35,58 за бумагу (+5,53%).
«Акции “Русала” резко ускорили рост предыдущей сессии и обновили недельный максимум на фоне ралли бумаг компании в Гонконге, где они всего за последние три дня подорожали более чем на 30%», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. При этом мировые котировки алюминия еще в прошлый четверг существенно откатились от максимальных уровней с мая 2024 года уровней и в среду заметно просели, обратил внимание аналитик.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отметил, что бурный рост акций «Русала» в Гонконге с начала прошлой недели выглядит аномально.
«Сейчас цена акций в Гонконге на 24% выше, чем на Мосбирже. Арбитраж затруднен, так что сыграть на схождении спреда проблематично. Скорее всего, просто упадут цены в Гонконге», — спрогнозировал эксперт.
В отношении котировок компании в России Дмитрий Бабин из БКС пишет, что бумаги «Русала» в последнее время выглядят лучше рынка, что отчасти связано с недавним повышением цен на алюминий. «Однако отметим, что пик роста капзатрат компании еще впереди, а при большом долге и текущих высоких ставках это негативно отразится на денежном потоке “Русала”, — предупредил эксперт.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.
Самые дешевые наличные доллары:
- Камкомбанк (ст.м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить доллары можно по ₽95,79 продать — по ₽96,01;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,1, продать — по ₽94,95.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить евро можно по ₽104,89, продать — по ₽104,71.
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽104,9, продать — по ₽103,4.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст. м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить юани можно по ₽14,23, продать — по ₽14,07;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,6.
Корпоративные события
Сбербанк: отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
«ЭЛ5-Энерго» — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
Fix Price: операционные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
ММЦБ («Гемабанк») — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
«Европлан» — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
«Хэдхантер» — внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос по редомициляции кипрской HeadHunter Group PLC.
Другие важные события
Форум по корпоративному управлению, организатором которого выступает Московская биржа.
Германия: розничные продажи, сентябрь — 10:00 мск.
Еврозона: предварительный индекс потребительских цен, октябрь — 13:00 мск.
Еврозона: уровень безработицы, сентябрь — 13:00 мск.
США: заявки на пособия по безработице, неделя — 15:30 мск.
США: базовый ценовой индекс потребления, — 15:30 мск.
США: личные доходы и расходы США, сентябрь — 15:30 мск.
Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2615,38 (+0,6%).
Индекс РТС: 841,45 (+0,86%).
S&P 500: 5813,67 (-0,33%).
Dow Jones Industrial Average: 42 141,54 (-0,22%).
NASDAQ Composite: 18 607,93 (-0,56%).