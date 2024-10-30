Эксперты заявили о подорожании кредитов для застройщиков жилья вдвое

Когда проект только выводят на рынок и продаж еще нет, ставка по кредиту рассчитывается обычно как размер ключевой ставки плюс 3 процентных пункта, то есть сейчас для новых проектов она составляет 24%. По мере наполнения эскроу банки снижают ставку для девелопера по проектному финансированию, к моменту 100% наполнения эскроу она уже составляет 2,5−3%. То есть за весь период строительства кредитные средства обходятся застройщикам в среднем под 13%, до ужесточения денежно-кредитной политики этот показатель был в районе 6%", — рассказал вице-президент по финансам и экономике группы RBI Алексей Ефремов.