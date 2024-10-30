Экономист объяснила, зачем часть россиян освободили от уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин освободил граждан от НДФЛ при оформлении жилищного кредита до 31 декабря 2024 года. О том, что означает эта мера, рассказала Финансам Mail Юлия Коваленко, к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.