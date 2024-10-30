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Экономист объяснила, зачем часть россиян освободили от уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин освободил граждан от НДФЛ при оформлении жилищного кредита до 31 декабря 2024 года. О том, что означает эта мера, рассказала Финансам Mail Юлия Коваленко, к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

«Если договор оформлен на покупку жилья, земельного участка или рефинансирования, то гражданин имеет право на получение налогового вычета, то есть имеется возможность оформить данную льготу», — пояснила она.

Очень важным экономист назвала момент финансовой поддержки граждан и снижения нагрузки на них. В условиях высокой ключевой ставки и дорогих ипотечных кредитов освобождение от НДФЛ является поддержкой российских семей.

По словам эксперта, данная мера является не только социально значимой, но и в какой-то мере поддерживает строительную отрасль — компании сохранят спрос и, соответственно, прибыль.

«В целом, в последние годы в России проводится социальная политика, направленная на поддержку граждан, поэтому введение данной меры является объективным и необходимым в настоящее время», — заключила Юлия Коваленко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».