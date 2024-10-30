Экономист объяснила, зачем часть россиян освободили от уплаты НДФЛ

«Если договор оформлен на покупку жилья, земельного участка или рефинансирования, то гражданин имеет право на получение налогового вычета, то есть имеется возможность оформить данную льготу», — пояснила она.
Очень важным экономист назвала момент финансовой поддержки граждан и снижения нагрузки на них. В условиях высокой ключевой ставки и дорогих ипотечных кредитов освобождение от НДФЛ является поддержкой российских семей.
По словам эксперта, данная мера является не только социально значимой, но и в какой-то мере поддерживает строительную отрасль — компании сохранят спрос и, соответственно, прибыль.
«В целом, в последние годы в России проводится социальная политика, направленная на поддержку граждан, поэтому введение данной меры является объективным и необходимым в настоящее время», — заключила Юлия Коваленко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».