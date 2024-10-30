Агенты без опасности: в РФ снова хотят ввести регулирование риелторской деятельности

В России вернулись к вопросу регулирования риелторской деятельности. Среди требований к таким работникам — подтвержденная квалификация, отсутствие судимости за тяжкие преступления, наличие трудового договора или договора ГПХ. Законопроект подготовлен в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ с участием бизнес-сообщества. В настоящее время эта сфера не регулируется и не контролируется государством. В компаниях поддерживают инициативу и признают присутствие на рынке мошенников.
Почему риелторская деятельность не контролируется
В России могут ввести регулирование риелторской деятельности. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен с участием бизнес-сообщества зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутатом фракции «Единая Россия» Светланой Разворотневой. «Известия» ознакомились с документом.
В пояснительной записке говорится, что сегодня законодательством РФ не определены требования к предпринимателям в сфере операций с недвижимостью. Поэтому заниматься этим бизнесом может практически любое юридическое или физическое лицо. В документе также указывается, что в настоящее время на рынке недвижимости работают порядка 30 тыс. юрлиц и от 200 до 400 тыс. индивидуальных риелторов (ИП и самозанятые). Причем зачастую последние оказывают услуги без заключения договоров, оплаты налогов.
«Суммарная годовая выручка риелторского рынка в РФ сегодня, по оценкам Российской гильдии риелторов, составляет более 150 млрд рублей. При этом уровень серой зоны налогообложения на вторичном рынке недвижимости достигает 80%. Только налоговый эффект от обеления этого рынка составит более 10 млрд рублей в год», — говорится в документе.
В связи с этим в законопроекте предлагается прописать правовые основы риелторской деятельности, а также полномочия правительства и регионов по регулированию и контролю сделок с недвижимостью.
В частности, в документе дается определение деятельности риелторов, операций и видов услуг, на которые будет распространяться регулирование. Так, согласно новым нормам, проводить сделки с недвижимостью смогут только юрлица и индивидуальные предприниматели. Самозанятые смогут остаться в профессии, только если они заключили трудовой или гражданско-правовой договор с юрлицом или ИП.
Также законопроект вводит понятие «специалист по операциям с недвижимостью», квалификация которого должна будет подтверждаться не реже чем один раз в пять лет в соответствии с законом «О независимой оценке квалификации». Она проводится в форме профессионального экзамена Центром оценки квалификаций в порядке, который должен быть установлен правительством. В настоящее время оценка уже предусмотрена для ряда профессий, в том числе в сфере гостеприимства, финансового рынка, управления персоналом и др.
Также в законопроекте сообщается, что риелторской деятельностью не смогут заниматься ранее осужденные по особо тяжким статьям УК РФ, в числе которых «Убийство», «Доведение до самоубийства», «Умышленное причинение тяжкого вреда» и другие. Кроме того, предполагается, что началом работы в сфере оборота с недвижимостью будет считаться включение ИП или юрлиц в региональный реестр предпринимательской деятельности. Решение об этом должны будут принять уполномоченные органы на основании заявления, поданного через портал госуслуг.
Главная причина разработки законопроекта — это то, что граждане не защищены от мошенников, заявила «Известиям» Светлана Разворотнева.
— Сегодня любой человек без образования, судимый, не разбирающийся в юриспруденции, не имеющий никакой квалификации, может напечатать 10 визиток и начать риелторскую деятельность. Проверить, насколько он профессионально оказывает эти услуги, граждане не могут, — пояснила депутат.
В законопроекте указывается, что количество преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, постоянно растет. Так, в 2022 году их было зарегистрировано 6,98 тыс., а только в первом полугодии 2023-го — 4,45 тыс. (более поздние данные в документе не приводятся). Совокупный ущерб, нанесенный гражданам за пять лет, составил около 5,5 млрд рублей.
Депутат подчеркнула, что на принятии законопроекта настаивает профессиональное сообщество. При этом она отметила, что было уже несколько попыток создать такой закон.
— Мы приступили к разработке этого законопроекта в мае. Всё это время шла работа, в результате которой мы достигли определенного консенсуса. На следующей неделе планируем направить этот законопроект на отзыв в регионы, — сообщила она.
При этом там отметили, что ранее Росреестр рассматривал аналогичный проект закона «О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью», который предусматривал определение правовых основ риелторской деятельности. Однако в нем не были урегулированы различия между действующими договорами на оказание таких услуг. Также законопроект не определял требования к риелторам по наличию специального образования или опыта работы на рынке сделок с недвижимостью, что не позволяло их выделить в отдельное профессиональное сообщество, деятельность которого необходимо урегулировать специальным федеральным законом. По этим причинам Росреестр не поддержал предыдующий законопроект, сообщили в пресс-службе регулятора.
Как защититься от риелторов-мошенников
Риелторская деятельность в настоящее время государством не признана, хотя оборот на рынке недвижимости составляет ежемесячно триллионы рублей, заявил «Известиям» президент Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников, принимавший активное участие в разработке законопроекта.
— Есть несколько причин, по которым имеет смысл появление регулирования риелторской деятельности. Первая — это то, что в настоящее время порог входа в профессию нулевой, а риелтором может стать практически любой желающий. Законопроект необходим, чтобы агенты — специалисты на рынке недвижимости, обладали каким-то набором знаний, — подчеркнул представитель бизнеса.
По его словам, вторая причина — это борьба с незаконным предпринимательством.
— Сегодня на рынке присутствуют серые риелторы. Они выигрывают конкурентную борьбу с агентствами и предпринимателями, платящими налоги, имеющими электронный личный кабинет в Росфинмониторинге, проводящими аттестации и сертификации компаний. Всё это затраты, которые ложатся на себестоимость услуг, — пояснил он.
Также он считает, что закон поможет потребителю разобраться, где добросовестный риелтор, а где проходимец.
Вопрос регулирования предметно обсуждается как минимум с лета, сообщила «Известиям» генеральный директор и учредитель проектов Urban Ольга Хасанова.
— Представители разных фракций профессионального сообщества уже успели детально его обсудить и внести свои предложения. В принятии законопроекта заинтересованы и риелторские компании, и само государство. Первые долго страдали от принципа «кто соблюдает правила, тот оказывается в проигрыше». Государство, в свою очередь, сможет добрать миллиарды ранее недоступных налоговых поступлений, — пояснила она.
По ее словам, рядовые участники рынка недвижимости понесут некоторые дополнительные расходы, но зато получат уверенность в прозрачности и безопасности сделок. Высокая степень отрегулированности — признак зрелого бизнеса, подчеркнула она.
Гендиректор и управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин заявил, что хорошо знаком с законопроектом.
— Сегодня наступает такой момент, когда сообщество риелторов однозначно поддерживает инициативу и заинтересовано в том, чтобы такой закон был принят. Когда мы говорим о регламентировании деятельности риелторов, подразумевается, что надо защитить потребителя, — пояснил он.
Но есть и обратная сторона вопроса, при которой самих риелторов необходимо защитить от недобросовестных потребителей, ведь зачастую они остаются без вознаграждения за справедливую, честную работу, добавил эксперт.
— До сих пор не сформировалась единая судебная практика по решению подобных конфликтов. Поэтому будем рады, если этот закон наконец появится. Законодательство об агентской деятельности, включая риелторскую, существует во многих зарубежных странах. Из наших ближайших соседей, например, в Белоруссии. Поэтому думаю, что проигравших от такой инициативы не будет, — уверен он.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил «Известиям», что сфера риелторских услуг востребована, но в ней есть много нюансов, в которых простые граждане не разбираются. Они вынуждены пользоваться экспертной помощью при выборе объекта недвижимости. Однако на рынке из-за отсутствия регулирования сейчас работает много неквалифицированных специалистов, а также присутствуют мошенники. Потребитель, отдавая серьезные деньги как за риелторские услуги, так и за недвижимость, может быть обманутым и остаться либо не с тем объектом, либо вообще без него, отметил эксперт.
Поэтому важно прописать и наказание, которое будут нести недобросовестные участники этого бизнеса, резюмировал он.