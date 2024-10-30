Агенты без опасности: в РФ снова хотят ввести регулирование риелторской деятельности

При этом там отметили, что ранее Росреестр рассматривал аналогичный проект закона «О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью», который предусматривал определение правовых основ риелторской деятельности. Однако в нем не были урегулированы различия между действующими договорами на оказание таких услуг. Также законопроект не определял требования к риелторам по наличию специального образования или опыта работы на рынке сделок с недвижимостью, что не позволяло их выделить в отдельное профессиональное сообщество, деятельность которого необходимо урегулировать специальным федеральным законом. По этим причинам Росреестр не поддержал предыдующий законопроект, сообщили в пресс-службе регулятора.