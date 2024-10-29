В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физлиц

«Но при любом раскладе такой доход считается прибылью, и получатель платит НДФЛ и страховой взнос в размере 30%. При этом чаще всего должность старших по дому занимают активные пенсионеры, которые, даже если они получают минимальную зарплату в 5 тысяч рублей, уже считаются работающими, и тогда их пенсия не индексируется», — отметил депутат.