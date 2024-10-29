Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года

Теперь при принятии такого решения будут использоваться данные о наличии у человека подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилья и ЖКУ, образовавшейся не более чем за три последних года, которые содержатся в ГИС ЖКХ. При этом информацию будут брать из системы по состоянию на первое число месяца, в котором принимается такое решение.