Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года

В ноябре вступят в силу изменения, которые облегчат жизнь некоторым россиянам. Они будут реже получать отказы в компенсации на оплату жилья и ЖКУ, а также перечислять меньше комиссий банкам за переводы через СБП. При этом бизнесу придется соблюдать больше требований. Финансы Mail подготовили подборку самых важных законодательных нововведений в стране в следующем месяце.
Компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг
Власти уточнили порядок отказа в предоставлении компенсации на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг (постановление правительства РФ от 01.07.2024 № 901).
Теперь при принятии такого решения будут использоваться данные о наличии у человека подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилья и ЖКУ, образовавшейся не более чем за три последних года, которые содержатся в ГИС ЖКХ. При этом информацию будут брать из системы по состоянию на первое число месяца, в котором принимается такое решение.
До внесения изменений буквальное прочтение нормы в постановлении Правительства РФ от 27.05.2023 № 835. предполагало отказ, даже если задолженность уже была погашена.
Напомним, что компенсации на оплату жилья и ЖКУ положены малоимущим семьям, пенсионерам, инвалидам I, II и III групп, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, и другим категориям граждан.
Комиссии за переводы через Систему быстрых платежей
ЦБ РФ установил новые тарифы на переводы физических лиц через СБП. С 1 ноября банки больше не смогут взимать комиссию за перечисления россиян через данную систему в пользу государства. Изменения касаются уплаты налогов и штрафов, а также оплаты государственных детских садов, кружков и секций.
Также с указанной выше даты лимит бесплатных переводов, который составляет 100 тысяч рублей в месяц, начнет действовать в отношении операций с электронными кошельками. В пределах данной суммы через СБП можно будет бесплатно как совершать переводы другому физлицу, так и пополнять собственный электронный кошелек.
Кроме того, с 1 ноября размер комиссии банка за совершение физлицом перевода самому себе в другую кредитную организацию через СБП свыше бесплатного ежемесячного лимита в размере 30 миллионов рублей будет составлять 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за один перевод.
Выплаты донорам
С 30 ноября ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», будет осуществляться автоматически, в так называемом проактивном режиме (приказ Минздрава РФ от 06.05.2024 № 228н).
Для этого от указанных лиц потребуется предоставить согласие в ЕСИА через портал Госуслуг на использование указанных ими банковских реквизитов для получения выплаты.
Сейчас выплата назначается согласно заявлению донора.
Возвращение репатриантов в Россию
С 8 ноября иностранные граждане, получившие статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке (Федеральный закон от 08.08.2024 № 253-ФЗ).
Таким лицам больше не потребуется получать разрешение на временное проживание. Исключение из процедуры данного этапа позволит существенно ускорить процесс получения всех необходимых документов.
Заявление о выдаче вида на жительство участники госпрограммы смогут подать в диппредставительство, либо в консульство РФ в государстве, где ими было представлено заявление об участии в госпрограмме. После прохождения дактилоскопической регистрации, фотографирования и предоставления необходимых медицинских документов территориальный орган МВД России по региону, который человек выбрал для переселения, выдаст ВНЖ. При этом его могут аннулировать, если человек утратил статус участника госпрограммы.
Требования к владельцам публичных каналов
С 1 ноября начнут действовать требования по так называемой маркировке публичных каналов (Федеральный закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ). Владельцы каналов, аудитория которых превышает десять тысяч человек, будут обязаны представить в Роскомнадзор базовые сведения о себе и своем канале.
Выполнить данное требование можно будет через портал Госуслуг, сайт Роскомнадзора, либо с помощью чат-бота в соцсети, где создан канал. Вся информация о владельце будет храниться в зашифрованном виде. При этом, через специальную форму на сайте РКН или уникальную ссылку в канале пользователи смогут получить данные о том, находится ли канал в перечне.
Лишь после выполнения указанного требования владелец канала сможет размещать в нем рекламу отечественных организаций и принимать от пользователей средства в виде пожертвований.
Нововведения позволяют посредством мягкого регулирования обеспечить предоставление россиянам данных о каналах и ограничат недобросовестное распространение информации.
Кроме того, для организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров) вводится обязанность не допускать без согласия пользователя отправку ему сообщений от других пользователей, которые этим сервисом не определены. Данная мера позволит защитить россиян от спама.
Что изменится для бизнеса
Бизнес в ноябре также ждет ряд изменений. Они затронут розничных торговцев, сферу общепита, банковский сектор, а также тех, кто занимается майнингом.
Продажа безалкогольных напитков
С 5 ноября стартует новый этап маркировки безалкогольных напитков «Честный знак» (постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 887). Розница и общепит будут обязаны передавать сведения при отгрузке либо приемке маркированных безалкогольных напитков по ЭДО в объемно-сортовом учете, а также обязательно передавать данные по розничной реализации всех видов безалкогольных напитков, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье для всех участников оборота (в стекле, полимерной упаковке, алюминиевых и полимерных банках).
Кассир будет сканировать код маркировки на упаковке, а кассовый аппарат будет передавать сведения о продаже в «Честный знак».
Напомним, что производители и импортеры обязаны маркировать указанные выше напитки с декабря прошлого года. Маркировка позволяет государству бороться с контрафактом и фальсификатом.
Новые требования к капиталу банков по кредитам с залогом авто
С 1 ноября ЦБ РФ повысит макропруденциальные требования к капиталу банков по потребкредитам под залог транспортного средства (Решение Совета директоров Банка России от 28.08.2024). Регулятор установил надбавки к коэффициентам риска в отношении возникших с 1 ноября кредитных требований и требований по получению процентов по кредитам (займам), предоставленным физлицам в рублях на цели иные, чем приобретение транспортного средства, по которым исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом данного ТС.
В ЦБ полагают, что увеличение надбавок в сегменте заемщиков с показателем долговой нагрузки, который представляет собой соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу, более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов лицам с высокой долговой нагрузкой.
По данным регулятора, практика предоставления таких кредитов растет. До 2023 года их доля была менее одного процента от предоставляемых потребкредитов по сектору в целом, а во втором квартале текущего года она уже превысила три процента. При этом у отдельных банков она возросла с нуля до половины предоставляемых ими кредитов. Также отмечается, что во втором квартале 2024 года банки предоставили примерно 40% нецелевых кредитов под залог ТС заемщикам с ПДН более 80%.
В ЦБ также отметили, что экономическая роль залога является несущественной, а нецелевые кредиты под залог транспортных средств по ключевым характеристикам скорее соответствуют не целевым автокредитам, а необеспеченным кредитам наличными. При этом расширенная выдача таких кредитов позволяет некоторым банкам снижать регулятивную нагрузку.
Легализация майнинга криптовалют
С 1 ноября добыча (майнинг) криптовалют станет законной деятельностью (Федеральный закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ). Ею будут вправе заниматься юридические лица и индивидуальные предприниматели, которых внесли в специальный реестр ФНС России.
Физические лица также смогут заниматься майнингом на законных основаниях. При этом для них будут действовать лимиты потребления, в которые они должны вписываться.
Отметим, что в соответствии с поправками кабмин РФ сможет запрещать майнинговую деятельность в отдельных регионах или на отдельных территориях.
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