Эксперт рассказала, как получить вычет за дорогое лечение

Экономист Гейнц уточнила, что налоговый вычет можно получить после завершения налогового периода, то есть за прошлый календарный год. Например, в 2024 году можно подавать документы на вычет за 2023 год. Она отметила, что налоговая инспекция рассматривает заявление в течение трех месяцев, и если решение будет положительным, деньги будут перечислены на банковский счет в течение одного месяца после принятия решения.
«Можно вернуть деньги за собственное лечение, лечение детей до 18 лет, супруга/супруги, родителей. Для получения вычета нужно предоставить в налоговую инспекцию договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг, справку об оплате медицинских услуг. Если вычет получаете за близкого родственника, необходимо приложить документы, подтверждающих родство», — пояснила экономист.
По словам Гейнц, подать документы можно как через онлайн-сервис личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС РФ, так и лично в налоговую инспекцию по месту проживания. Это требует заполнения и подачи декларации 3-НДФЛ и всех необходимых документов в бумажной форме. Эксперт также сообщила, что налоговый вычет можно оформить через работодателя, чтобы не ждать окончания года. Для этого нужно сначала подать заявление в налоговую для подтверждения права на вычет, а затем предоставить работодателю соответствующее уведомление. В этом варианте НДФЛ с доходов перестанет взыскиваться до того, как сумма вычета будет исчерпана.
Эксперт напомнила, что выделяются следующие категории, по которым может быть предоставлен налоговый вычет:
- Платные медицинские услуги, такие как амбулаторное и стационарное лечение, а также санаторно-курортное лечение.
- Покупка медикаментов по рецепту врача.
- Оплата медицинских полисов (ДМС).
- Протезирование, включая зубное.
- Дорогостоящее лечение.
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