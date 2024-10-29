Эксперт рассказала, как получить вычет за дорогое лечение

По словам Гейнц, подать документы можно как через онлайн-сервис личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС РФ, так и лично в налоговую инспекцию по месту проживания. Это требует заполнения и подачи декларации 3-НДФЛ и всех необходимых документов в бумажной форме. Эксперт также сообщила, что налоговый вычет можно оформить через работодателя, чтобы не ждать окончания года. Для этого нужно сначала подать заявление в налоговую для подтверждения права на вычет, а затем предоставить работодателю соответствующее уведомление. В этом варианте НДФЛ с доходов перестанет взыскиваться до того, как сумма вычета будет исчерпана.