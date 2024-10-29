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Эксперт рассказала, как получить вычет за дорогое лечение

Государственный налоговый инспектор, аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц рассказала «Газете.Ru», как получить безлимитный налоговый вычет за медицину в размере 13% от всей суммы дорогостоящего лечения.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Экономист Гейнц уточнила, что налоговый вычет можно получить после завершения налогового периода, то есть за прошлый календарный год. Например, в 2024 году можно подавать документы на вычет за 2023 год. Она отметила, что налоговая инспекция рассматривает заявление в течение трех месяцев, и если решение будет положительным, деньги будут перечислены на банковский счет в течение одного месяца после принятия решения.

«Можно вернуть деньги за собственное лечение, лечение детей до 18 лет, супруга/супруги, родителей. Для получения вычета нужно предоставить в налоговую инспекцию договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг, справку об оплате медицинских услуг. Если вычет получаете за близкого родственника, необходимо приложить документы, подтверждающих родство», — пояснила экономист.

По словам Гейнц, подать документы можно как через онлайн-сервис личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС РФ, так и лично в налоговую инспекцию по месту проживания. Это требует заполнения и подачи декларации 3-НДФЛ и всех необходимых документов в бумажной форме. Эксперт также сообщила, что налоговый вычет можно оформить через работодателя, чтобы не ждать окончания года. Для этого нужно сначала подать заявление в налоговую для подтверждения права на вычет, а затем предоставить работодателю соответствующее уведомление. В этом варианте НДФЛ с доходов перестанет взыскиваться до того, как сумма вычета будет исчерпана.

Эксперт напомнила, что выделяются следующие категории, по которым может быть предоставлен налоговый вычет:

  • Платные медицинские услуги, такие как амбулаторное и стационарное лечение, а также санаторно-курортное лечение.
  • Покупка медикаментов по рецепту врача.
  • Оплата медицинских полисов (ДМС).
  • Протезирование, включая зубное.
  • Дорогостоящее лечение.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».