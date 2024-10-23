В Госдуме рассказали о вычетах на детей в 2025 году

«Начиная со следующего года размер налогового вычета за второго ребенка возрастет до 2,8 тысячи рублей, что позволит семьям ежемесячно снижать налоговое бремя. Родители смогут получить вычет в размере шести тысяч рублей за третьего и каждого последующего ребенка», — объяснил Никита Чаплин.
Депутат сообщил, что обновленные правила вступят в силу с 1 января 2025 года. Размер вычета на первого ребенка не изменится и составит 1,4 тысячи рублей. Вычет за ребенка-инвалида, по словам Никиты Чаплина, увеличат на 12 тысяч рублей, вычет для опекунов — на шесть тысяч рублей. Эксперт уточнил и лимит дохода для получения вычетов. Его повысят на 100 тысяч рублей — до 450 тысяч рублей в год.
«С 2025 года больше не потребуется подавать заявление на вычет, если у работодателя будут все необходимые сведения о детях. Если вычет не был получен через работодателя, налогоплательщики смогут вернуть НДФЛ за прошлые три года, подав декларацию в ФНС», — разъяснил парламентарий.
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