Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о вычетах на детей в 2025 году

В 2025 году вычет на второго ребенка в семье в 2025 увеличится до 2,8 тысячи рублей, сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Начиная со следующего года размер налогового вычета за второго ребенка возрастет до 2,8 тысячи рублей, что позволит семьям ежемесячно снижать налоговое бремя. Родители смогут получить вычет в размере шести тысяч рублей за третьего и каждого последующего ребенка», — объяснил Никита Чаплин.

Депутат сообщил, что обновленные правила вступят в силу с 1 января 2025 года. Размер вычета на первого ребенка не изменится и составит 1,4 тысячи рублей. Вычет за ребенка-инвалида, по словам Никиты Чаплина, увеличат на 12 тысяч рублей, вычет для опекунов — на шесть тысяч рублей. Эксперт уточнил и лимит дохода для получения вычетов. Его повысят на 100 тысяч рублей — до 450 тысяч рублей в год.

«С 2025 года больше не потребуется подавать заявление на вычет, если у работодателя будут все необходимые сведения о детях. Если вычет не был получен через работодателя, налогоплательщики смогут вернуть НДФЛ за прошлые три года, подав декларацию в ФНС», — разъяснил парламентарий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».