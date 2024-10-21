«Северсталь» за девять месяцев снизила чистую прибыль по МСФО на 31%

Выручка компании в январе — сентябре выросла на 18%, до 628,3 млрд рублей в связи с ростом средних цен реализации, в том числе благодаря увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах. Свободный денежный поток за период снизился на 6%, до 98,97 млрд рублей из-за увеличения инвестиций.
Рентабельность по EBITDA за отчетный период составила 30% против 36% годом ранее. Инвестиции компании в январе — сентябре выросли на 83%, до 71,75 млрд рублей на фоне активной реализации проектов в соответствии с новой стратегией компании.