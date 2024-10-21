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«Северсталь» за девять месяцев снизила чистую прибыль по МСФО на 31%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль «Северстали» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января — сентября 2024 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года на 31%, до 118,33 млрд рублей. Показатель EBITDA практически не изменился и составил 191,4 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Источник: Freepik

Выручка компании в январе — сентябре выросла на 18%, до 628,3 млрд рублей в связи с ростом средних цен реализации, в том числе благодаря увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах. Свободный денежный поток за период снизился на 6%, до 98,97 млрд рублей из-за увеличения инвестиций.

Рентабельность по EBITDA за отчетный период составила 30% против 36% годом ранее. Инвестиции компании в январе — сентябре выросли на 83%, до 71,75 млрд рублей на фоне активной реализации проектов в соответствии с новой стратегией компании.