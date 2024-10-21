«Северсталь» за девять месяцев снизила чистую прибыль по МСФО на 31%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль «Северстали» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января — сентября 2024 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года на 31%, до 118,33 млрд рублей. Показатель EBITDA практически не изменился и составил 191,4 млрд рублей, следует из сообщения компании.