Business Insider: «налог на выход» иностранных компаний из России резко вырастет

Россия впервые ввела «налог на выход» после того, как известные компании, такие как McDonald's, объявили, что они уйдут с российского рынка или резко сократят свою деятельность в России. Поводом для их решений стало глобальное возмущение после начала военного конфликта на Украине, напоминает Business Insider.