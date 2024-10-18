Business Insider: «налог на выход» иностранных компаний из России резко вырастет

То есть правительственная комиссия повысила размер платежа в бюджет до 35% от суммы сделки.
Силуанов также сообщил, что скидка, которую иностранные компании должны предоставлять при продаже своих активов, теперь увеличена с 50% до 60%. Это обязательный дисконт к независимой оценке рыночной стоимости российских активов, принадлежащих резидентам «недружественных» стран.
Россия впервые ввела «налог на выход» после того, как известные компании, такие как McDonald's, объявили, что они уйдут с российского рынка или резко сократят свою деятельность в России. Поводом для их решений стало глобальное возмущение после начала военного конфликта на Украине, напоминает Business Insider.
Ранее в этом году заместитель министра финансов России Алексей Моисеев подтвердил, что в российский бюджет перечислена «значительная сумма».
Согласно мартовскому анализу Reuters, иностранные фирмы понесли расходы в связи со списанием стоимости активов и утраченной выручкой на сумму более 107 млрд долларов.
Общественное давление на Западе, призывающее иностранные компании уйти с российского рынка после 22 февраля 2022 года, было сильным.
Судя по сервису Leave Russia (онлайн-сервис Киевского института экономики, который отслеживает число ушедших и оставшихся иностранных компаний — Прим. ред.), 428 компаний полностью покинули Россию, при этом более 1700 продолжили свою деятельность в стране. Некоторые компании, изначально решившие отказаться от работы в России, позднее возобновили свою деятельность в стране.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».