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Business Insider: «налог на выход» иностранных компаний из России резко вырастет

Министр финансов России Антон Силуанов в четверг сообщил журналистам, что Россия изменила условия одобрения сделок с резидентами «недружественных» стран по продаже российских активов. Теперь «налог на выход» — налог за продажу принадлежащих им российских активов будет увеличен, пишет Business Insider.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail
По словам Силуанова, налог на стоимость такой сделки вырастет «с 15% до 25% сразу, плюс 5% в один год и 5% — в следующий, итого — 35%».

То есть правительственная комиссия повысила размер платежа в бюджет до 35% от суммы сделки.

Силуанов также сообщил, что скидка, которую иностранные компании должны предоставлять при продаже своих активов, теперь увеличена с 50% до 60%. Это обязательный дисконт к независимой оценке рыночной стоимости российских активов, принадлежащих резидентам «недружественных» стран.

Россия впервые ввела «налог на выход» после того, как известные компании, такие как McDonald's, объявили, что они уйдут с российского рынка или резко сократят свою деятельность в России. Поводом для их решений стало глобальное возмущение после начала военного конфликта на Украине, напоминает Business Insider.

Эти налоговые поступления существенно пополнили российскую казну. По мартовским данным РБК, компании, покидающие Россию, уже выплатили в российский бюджет 35,7 млрд рублей (387 млн долларов).

Ранее в этом году заместитель министра финансов России Алексей Моисеев подтвердил, что в российский бюджет перечислена «значительная сумма».

Согласно мартовскому анализу Reuters, иностранные фирмы понесли расходы в связи со списанием стоимости активов и утраченной выручкой на сумму более 107 млрд долларов.

Общественное давление на Западе, призывающее иностранные компании уйти с российского рынка после 22 февраля 2022 года, было сильным.

Однако компаний, которые решили остаться, оказалось гораздо больше.

Судя по сервису Leave Russia (онлайн-сервис Киевского института экономики, который отслеживает число ушедших и оставшихся иностранных компаний — Прим. ред.), 428 компаний полностью покинули Россию, при этом более 1700 продолжили свою деятельность в стране. Некоторые компании, изначально решившие отказаться от работы в России, позднее возобновили свою деятельность в стране.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».