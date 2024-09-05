Unilever нашел выход из России. Холдинг может продать свои активы группе «Арнест»

О том, что Unilever получил одобрение российских властей продать свой бизнес в РФ, 4 сентября сообщил и РБК со ссылкой на свои источники. По их данным, чиновники согласовали цену сделки, которая с учетом дисконта составляет 35−40 млрд руб. В то же время на конец 2022 года свои российские активы Unilever оценивал в €900 млн, или около 87,2 млрд руб. по текущему курсу.