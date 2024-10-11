Бизнес — в план: власти не ждут масштабного ухода иностранных компаний из РФ

Власти ждут, что из России практически перестанут уходить иностранные компании. В ближайшую трехлетку в бюджете заложено значительное сокращение поступлений от безвозмездных платежей, в том числе связанных с продажей активов иностранных организаций, — до символических 300 млн рублей ежегодно, выяснили «Известия». Впрочем, эта статья и ранее занимала менее процента от доходов казны, поэтому на стабильности бюджетной системы сокращение не отразится. Какие иностранцы еще работают в России и при каких обстоятельствах они могут уйти в ближайшие годы — в материале «Известий».
Безвозмездные поступления в бюджет — что это
В 2024 году власти планируют получить 141 млрд рублей по статье «Поступления от негосударственных организаций, в том числе — связанные с продажей активов иностранными компаниями». Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку («Известия» ее изучили). При этом в дальнейшем ожидается, что такие доходы кратно снизятся — до 295 млн рублей каждый год (порядка 1 млрд рублей в сумме за 2025−2027 годы).
Как подчеркивается в пояснительной записке, такая динамика объясняется именно высокими поступлениями этого года, когда в бюджет приходили разовые поступления от негосударственных организаций, в том числе связанные с продажей активов иностранцами. «Известия» направили запрос в Минфин.
Статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» начала пополняться миллиардными сборами с декабря 2022 года. Тогда же власти ввели добровольную комиссию при продаже иностранцами активов в России. Такие сделки должны быть одобрены правительственной комиссией по иностранным инвестициям — и без взноса их не утвердят.
Сейчас размер платежа при выходе с рынка РФ составляет 15% от рыночной стоимости активов. Его нужно уплатить за месяц с даты исполнения сделки.
В 2022-м безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 2,95 млрд рублей, писали ранее «Известия». По итогам 2023-го они превысили 116 млрд рублей.
10 октября СМИ написали, что власти приняли решение о повышении взноса до 35% от рыночной стоимости актива. Это усложнит уход из РФ зарубежного бизнеса, так как станет более затратно. Кроме того, власти ввели новое правило для таких сделок — если их стоимость составляет более 50 млрд рублей, то они должны совершаться только с согласия президента. Таким образом, процесс согласования растянется, а мотивации уходить у иностранных организаций будет меньше.
Таким образом, значительно снижая ожидания от безвозмездных поступлений в 2025—2027 годах, власти, очевидно, не закладывают дальнейший масштабный уход иностранцев из России, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Впрочем, власти и ранее занижали прогноз по поступлениям от этой статьи, писали «Известия». Например, в плане на 2024 год было заложено всего 2 млрд, тогда как фактические поступления еще в январе превысили план вшестеро.
Какие иностранные компании могут уйти из России
В последние пару лет большую часть безвозмездных платежей составляли средства от продажи активов иностранными компаниями после их ухода из РФ. Пик таких поступлений был в 2023—2024 годах — ожидать его в будущем достаточно сложно, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.
— Большинство нерезидентов, которые хотели покинуть Россию, уже сделали это, заплатив взнос в этом году (либо сделают это до конца 2024-го) по ставке 15%. Вполне возможно, что государство добилось своей цели — оставить западные компании, которые политически нейтральны, в России, особенно если речь идет о крупных игроках какого-либо рынка или его сегмента, — согласна Наталья Мильчакова.
Точное число ушедших из РФ компаний неизвестно. По данным Йельского университета, более 500 иностранных организаций покинули страну в первые месяцы после начала спецоперации. Однако потом темпы замедлились. С середины мая 2023-го по конец января 2024 года из России полностью ушли всего 13 крупных иностранных предприятий.
Как заявил в марте 2024-го глава Минпромторга Денис Мантуров, страну покинули только 20% компаний, оборот которых превышает полмиллиарда рублей.
За последние два года из России ушли такие крупные международные компании, как McDonald’s, Shell, Siemens, Nissan, IKEA. Только в 2024-м завершили сделки продовольственная компания Danone, производитель принтеров и компьютеров Hewlett-Packard (HP), автомобилестроительная Hyundai, а также британская Unilever. Всё еще остаются в РФ такие иностранные корпорации, как Philip Morris, Auchan и Metro.
Однако часть иностранцев неоднократно заявляли, что планируют покинуть российский рынок. В июне Ситибанк объявил о прекращении работы своих дебетовых карт в РФ, при этом полностью банк из страны всё еще не ушел. Продолжает работать и Raiffeisen, несмотря на давление европейского регулятора. Как заявлял глава группы Йохан Штробль, финансовая организация начнет процесс ухода с российского рынка в III квартале 2024 года, однако пока она работает.
В основном все те, кто планировал, уже ушли, считает и основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Тем не менее поток сделок по выходу нерезидентов из российских активов практически невозможно прогнозировать, резюмировала Ольга Беленькая из «Финам».
Как снижение поступлений отразится на бюджете
Безвозмездные поступления — одна из трех основных групп доходов любого бюджета помимо двух других — налоговых и неналоговых, пояснил Владимир Климанов из Президентской академии.
Однако для российской казны эта статья не критичная. В 2024 году она составит около 2% от совокупных доходов бюджета и около 0,6% от ВВП, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В 2025 году, судя по проекту бюджета, безвозмездные поступления вовсе составят менее 1% от всех поступлений.
Главным фактором компенсации выпадающих доходов станет налоговая донастройка — повышение сбора на прибыль и введение прогрессивной шкалы НДФЛ, полагает она. К другим способам пополнения бюджета можно отнести усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, периодический рост акцизов, утильсбора, пошлин (и корректировки условий их применения), пояснила Ольга Беленькая из «Финам».