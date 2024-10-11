Бизнес — в план: власти не ждут масштабного ухода иностранных компаний из РФ

Власти ждут, что из России практически перестанут уходить иностранные компании. В ближайшую трехлетку в бюджете заложено значительное сокращение поступлений от безвозмездных платежей, в том числе связанных с продажей активов иностранных организаций, — до символических 300 млн рублей ежегодно, выяснили «Известия». Впрочем, эта статья и ранее занимала менее процента от доходов казны, поэтому на стабильности бюджетной системы сокращение не отразится. Какие иностранцы еще работают в России и при каких обстоятельствах они могут уйти в ближайшие годы — в материале «Известий».