Дума одобрила в I чтении налоговые поправки по уплате госпошлин, НДПИ и налога на прибыль

В целях исключения фиктивной миграции бизнеса в регионы с более низкими налоговыми ставками по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), проектом устанавливается обязанность уплаты налога по новому местонахождению организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) в течение трех лет после изменения их местонахождения по налоговой ставке, действовавшей на территории того субъекта РФ, в котором налогоплательщики ранее применяли УСН, если размер этой ставки был выше размера действующей ставки в новом регионе, говорится в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам. Законопроектом также на 2025 год устанавливается величина коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения УСН, равная 1. При этом устанавливается, что ранее установленные коэффициенты-дефляторы с 1 января 2025 года не применяются.