Запас дохода: Счетная палата нашла скрытые резервы бюджета на 136 млрд

Счетная палата сочла проект бюджета на ближайшие три года сбалансированным. Он предусматривает финансирование всех национальных проектов и задач. Об этом 14 октября заявил председатель СП Борис Ковальчук на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Доходы бюджета в ближайшую трехлетку увеличатся, к тому же аудиторы видят резервы дополнительных поступлений от ввозного НДС, лотерей и таможенных сборов — на 136 млрд. При этом Счетная палата видит и риски недопоступления средств в казну — при неблагоприятных условиях. Как уточняется в заключении аудиторов на проект финансового плана («Известия» его изучили), бюджет может недополучить 385 млрд прогнозируемых доходов за три года. Велики ли эти цифры в масштабах бюджета — в материале «Известий».