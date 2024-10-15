Запас дохода: Счетная палата нашла скрытые резервы бюджета на 136 млрд

Счетная палата сочла проект бюджета на ближайшие три года сбалансированным. Он предусматривает финансирование всех национальных проектов и задач. Об этом 14 октября заявил председатель СП Борис Ковальчук на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Доходы бюджета в ближайшую трехлетку увеличатся, к тому же аудиторы видят резервы дополнительных поступлений от ввозного НДС, лотерей и таможенных сборов — на 136 млрд. При этом Счетная палата видит и риски недопоступления средств в казну — при неблагоприятных условиях. Как уточняется в заключении аудиторов на проект финансового плана («Известия» его изучили), бюджет может недополучить 385 млрд прогнозируемых доходов за три года. Велики ли эти цифры в масштабах бюджета — в материале «Известий».
Какими будут доходы бюджета в 2025—2027 годах
На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября Счетная палата (СП) представила положительное заключение на проект финансового плана на 2025−2027 годы. Как заявил председатель контрольного ведомства Борис Ковальчук, бюджет получился сбалансированным.
— Счетная палата считает бюджет сбалансированным, учитывающим и интересы национальной оборонной безопасности, и предусматривающим финансирование всех национальных проектов и задач, поставленных президентом, — сказал он.
Борис Ковальчук обратил внимание на то, что больше всего средств в 2025 году будет выделено на социальные и социально-инфраструктурные нацпроекты.
— «Семья» — 2,8 трлн рублей, «Инфраструктура для жизни» — 1,17 трлн рублей, «Молодежь и дети» — 460 млрд рублей, «Продолжительная и активная жизнь» — 370 млрд рублей. В совокупности на указанные цели будет направлено более 80% средств, предусмотренных на нацпроекты, — поделился глава СП.
Один из основных приоритетов для властей — социальные обязательства, в очередной раз подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании. Он уточнил: пенсии для работающих и неработающих пенсионеров увеличат на 7,3% с января 2025 года. Министр также сообщил, что общий объем так называемого детского бюджета на три года составит около 10 трлн рублей. На выплату единого пособия на детей предусмотрено около 4 трлн.
— Всего около 10 млн человек получат выплаты в рамках «детского бюджета» и поддержки семей с детьми, — уточнил Антон Силуанов.
Также в ближайшую трехлетку планируется увеличение доходов казны с 36,1 трлн в 2024-м до 40,3 трлн в 2025-м, подчеркнул Борис Ковальчук. Это произойдет прежде всего за счет изменения налогового законодательства.
Впрочем, по его словам, СП всё же видит риски недополучения доходов бюджета при неблагоприятном развитии внешнеэкономической ситуации. В частности, в 2025-м казна может недополучить 121,3 млрд прогнозируемых доходов, говорится в отзыве СП на проект бюджета («Известия» его изучили). В следующие два года не исключено, что эта сумма вырастет до 127,9 млрд и 136,1 млрд соответственно. Таким образом, объем недопоступлений за трехлетку оценивается в 385,3 млрд.
Отклонение прогноза доходов Минфина от оценки Счетной палаты составляет порядка 0,2%, сказали «Известиям» в пресс-службе министерства. Незначительное расхождение главным образом складывается в части внутреннего НДС, добавили там. Так, Минфин учитывает рост собираемости налога, связанный с улучшением качества администрирования. В то же время Счетная палата формирует более консервативный прогноз, резюмировали в ведомстве.
При этом аудиторы также оценили резервы дополнительных доходов бюджета. Согласно документу, казна может получить 135,6 млрд неучтенных в прогнозе поступлений в следующие три года: 35,4 млрд, 44,6 млрд и 53,6 млрд соответственно.
Если взять в расчет эти средства, то риски недопоступления составят 85,9 млрд (0,04% ВВП) в 2025-м, 83,3 млрд (0,04% ВВП) — в 2026-м и 82,5 млрд (0,03% ВВП) — в 2027-м, отмечается в заключении СП. То есть всего — 251,7 млрд. В масштабах всего российского бюджета и всей экономики это достаточно небольшие суммы.
Какие источники обеспечат дополнительные доходы бюджета
По оценке СП, больше всего дополнительных доходов может принести ввозной НДС (начисляется на товары, которые поступают в страну из-за рубежа). Они составят 100 млрд за трехлетку. Как объясняют аудиторы, прогноз в проекте бюджета оказался ниже оценок федеральных таможенной и налоговой служб, которые учли больше факторов (как, например, доходы от внедрения национальной системы подтверждения ожидания товаров). В финансовом плане поступления по этой статье заложены на уровне почти 19 трлн за три года.
Аудиторы также видят резерв поступлений в целевых отчислениях от государственных лотерей — в 12,5 млрд за трехлетку. Это связано с тем, что в финплане не учитывается изменение базы их расчета.
Еще одна крупная статья, которая может принести дополнительные доходы, — таможенные сборы. За 2025−2027 годы, по оценке СП, они добавят почти 10 млрд к заложенным в бюджет 168 млрд. Дело в том, что прогноз Минэка и расчеты таможенной службы отличаются — аудиторы приняли во внимание последние.
Согласно документу СП, рост доходов казны также могут обеспечить: — повышение эффективности налоговых проверок и качества таможенного контроля;— дивиденды, поскольку Росимущество использовало устаревшие данные для расчетов вместо более свежих из ежегодных финансовых планов компаний.
Справка «Известий»
Всего же, согласно проекту бюджета, доходы в 2025-м составят 40,3 трлн, в 2026-м — 41,8 трлн, в 2027-м — 43,2 трлн. Расходы на трехлетку запланированы на уровне 41,5 трлн, 44 трлн и 45,9 трлн соответственно. Таким образом казна в следующие три года сложится с дефицитом в 1,2 трлн, 2,2 трлн и 2,8 трлн.
Почему в бюджет могут недопоступить средства
Основные риски недополучения доходов отмечаются по налогу на добавленную стоимость (НДС) на товары и услуги, реализуемые внутри РФ. Как говорится в заключении Счетной палаты, его собираемость прогнозируется на уровне 98,7% ежегодно. Аудиторы считают такую оценку завышенной, поскольку на практике уровень сборов обычно скромнее. По этому направлению казна может недополучить 295 млрд за три года. Это немного на фоне того, что, согласно финансовому плану, поступления от реализуемого внутри России НДС в следующую трехлетку составят почти 32 трлн.
СП также отмечает риски недопоступлений от вывозной таможенной пошлины на природный газ. Аудиторы объясняют это тем, что в документах не представлен алгоритм определения средневзвешенной экспортной цены на сырье. В результате палата провела собственный расчет и пришла к выводу, что казна может недополучить от сбора 55 млрд за три года. Для сравнения, по проекту бюджета, объем доходов по этой статье составит 2 трлн за трехлетку.
Другое направление доходов, по которым может сложиться недостача — безвозмездные платежи. В частности, казна рискует недополучить 33 млрд по статье «возврат госучреждениями и субъектами РФ остатков субсидий, субвенций и трансфертов прошлых лет».
Как объясняют аудиторы, прогноз поступлений рассчитан на основе данных за 2021−2023 годы, тогда как к середине 2024-го объем дебиторской задолженности бюджетных организаций снизился. Согласно проекту финплана, за трехлетку эти статьи обеспечат почти 125 млрд.
Недопоступления вполне возможны, однако в масштабах бюджета сотни миллиардов рублей — незначительные суммы, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом если в прошлые годы казна наполнялась в том числе за счет многих единовременных поступлений (например, налога на сверхприбыль), то в следующих таких доходов будет меньше, добавила эксперт.
Впрочем, недопоступление обозначенных сумм совершенно не критично — речь идет о десятых долях от общего объема бюджетных доходов, полагает научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. По его словам, никаких экстренных мер для компенсации недополученных средств предпринимать не потребуется.