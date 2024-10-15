АКРА прогнозирует снижение выдачи ипотеки в России больше чем на треть

«Цель Банка России по планомерному охлаждению ипотечного рынка постепенно достигается. АКРА прогнозирует величину совокупных ипотечных выдач в объеме 5−5,2 триллиона рублей, что примерно на 35% ниже показателя рекордного 2023 года (7,8 триллиона рублей), но все же чуть выше (+5%) значений 2022 года (4,8 триллиона рублей)», — указывается в нем.
При этом снижение ипотечных выдач на новостройки, по подсчетам АКРА, может составить примерно 25%.
Кроме того, в нем добавляется, что досрочное погашение ипотеки не имеет экономического смысла на фоне роста ставок по вкладам, что несет в себе риски ухудшения качества банковских портфелей в будущем. А вступающий в силу с начала 2025 года ипотечный стандарт может привести к еще большему росту ипотечной ставки, поскольку банки, скорее всего, станут закладывать в нее упускаемую из-за данного стандарта выгоду.
В обзоре также указывается, что цены на жилье в целом стабильны, при этом коррекцию стоимости новостроек сдерживают ряд факторов. В их числе — значительная разница между льготными и рыночными ставками, достигающая 18−20%, предложения от застройщиков по рассрочке и кредитам с низкой ставкой в течение нескольких лет. Кроме того, после прекращения массовой льготной ипотеки, обновления других льготных программ прошло не так уж и много времени.
«В ближайшие 12 месяцев АКРА допускает некоторую коррекцию в пределах 3−5% как на первичном рынке, так и на вторичном, после чего стоимость жилья вновь начнет расти на горизонте более 12−18 месяцев», — отмечается в обзоре.