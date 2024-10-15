АКРА прогнозирует снижение выдачи ипотеки в России больше чем на треть

В обзоре также указывается, что цены на жилье в целом стабильны, при этом коррекцию стоимости новостроек сдерживают ряд факторов. В их числе — значительная разница между льготными и рыночными ставками, достигающая 18−20%, предложения от застройщиков по рассрочке и кредитам с низкой ставкой в течение нескольких лет. Кроме того, после прекращения массовой льготной ипотеки, обновления других льготных программ прошло не так уж и много времени.