Россиянам назвали документы, которые нужно получить перед увольнением

Эти документы необходимы для корректного расчета налогов и при оформлении налоговых вычетов. «Работодатель обязан выдать эти справки по требованию работника в день увольнения или в течение трех рабочих дней после обращения. Они могут понадобиться для подачи налоговой декларации или при дальнейшем трудоустройстве», — предупреждает Седова.