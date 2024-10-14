Россиянам назвали документы, которые нужно получить перед увольнением

Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (СТД-Р)
Основным документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, является трудовая книжка. С 2020 года в России действует возможность ведения трудовой книжки в электронном виде. В таком случае работник получает форму СТД-Р — сведения о трудовой деятельности.
По словам юриста, этот документ важен для подтверждения стажа и опыта работы, особенно если работник собирается в будущем трудоустраиваться на новую работу или оформлять пенсию.
Кроме того, работник может запросить выдать заверенную копию приказа об увольнении, а также иные заверенные копии документов, связанных с работой, например, приказы о переводах на другую работу, приказ о применении дисциплинарного взыскания.
Справка 2-НДФЛ и справка о доходах и суммах налога
Эти документы необходимы для корректного расчета налогов и при оформлении налоговых вычетов. «Работодатель обязан выдать эти справки по требованию работника в день увольнения или в течение трех рабочих дней после обращения. Они могут понадобиться для подачи налоговой декларации или при дальнейшем трудоустройстве», — предупреждает Седова.
Расчетный листок и окончательный расчет
Согласно Трудовому кодексу РФ, работник должен получить все полагающиеся ему выплаты в последний рабочий день. В это входят зарплата за отработанный период, компенсация за неиспользованный отпуск, если такой имеется, и иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или законодательством. Расчетный листок подтверждает правильность произведенных расчетов, что важно в случае споров с работодателем.
Справка о среднем заработке за три календарных месяца, предшествующих календарному месяцу перед месяцем увольнения гражданина с последнего места работы
Если работник планирует встать на учет в службу занятости, данная справка необходима для начисления пособия по безработице. Работодатель обязан выдать ее по письменному заявлению работника.
Справка о заработной плате для пенсионного фонда
Если работник близок к пенсионному возрасту или уже достиг его, важно получить справку о заработной плате за весь период работы. Эта справка может понадобиться для корректного расчета пенсии, указывает эксперт.
«В случае если работник всю жизнь трудился в одной организации, необходимые сведения предоставит работодатель, если работодатели менялись, то справку нужно запросить в каждой организации», — подчеркивает Седова.
Характеристика или рекомендательное письмо (по запросу)
Этот документ не является обязательным, но может быть полезен при поиске новой работы. Характеристика помогает будущему работодателю оценить профессиональные качества сотрудника.
Таким образом, перед увольнением важно заранее запросить у работодателя все перечисленные документы, особенно если работодатель не выдает их автоматически. Это позволит избежать задержек и возможных правовых осложнений.
При увольнении по собственному желанию рекомендуется заранее уведомить работодателя о намерении получить все необходимые справки и документы.
В случае споров по выдаче документов или расчета выплат, работник может обратиться в трудовую инспекцию или суд для защиты своих прав. Правила о выдаче документов, связанных с работой, распространяются на всех работников вне зависимости от статуса (уволенный или работающий), заключила эксперт.
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