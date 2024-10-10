НСПК завершила внедрение универсального QR-кода во всей сети СБП

НСПК напомнила, что универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, не задумываясь о том, каким способом нужно отсканировать QR-код — штатной камерой телефона или камерой какого-либо конкретного платежного приложения. Технология позволяет использовать один QR-код для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя при оплате остаётся возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП.