НСПК завершила внедрение универсального QR-кода во всей сети СБП

«НСПК завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП). Теперь новую технологию для приема платежей могут использовать 207 банков и более 4,8 миллиона торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями», — говорится в сообщении.
Генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что внедрение универсального QR-кода завершено досрочно.
«Летом мы провели пилотный проект с 22 банками и оценили первые результаты. Клиентский опыт подтвердил, что это действительно удобный сервис. Благодаря активной поддержке банков и технологически развитой инфраструктуре НСПК мы завершили внедрение универсального QR-кода раньше запланированного срока во всей эквайринговой сети СБП», — сказал Дубынин.
Также Дубынин отметил, что с конца июня с помощью нового решения пользователи совершили свыше 17 миллионов оплат. В дальнейшем НСПК намерена развивать и оптимизировать сервис.
Кроме того, по его словам, в рамках улучшения универсального QR-кода НСПК планирует предоставить банкам, обслуживающим торгово-сервисные предприятия, возможность персонализировать стартовую страницу. При сканировании универсального QR-кода камерой смартфона покупатель сможет ознакомиться с информацией о доступных кешбэках, бонусных программах и специальных предложениях перед выбором способа оплаты и платежного приложения.
«Подключение к универсальному QR-коду и получение доступа к технологии возможно для всех банков на равных условиях. Это предоставляет им возможность для справедливой конкуренции», — подчеркнул он.
НСПК напомнила, что универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, не задумываясь о том, каким способом нужно отсканировать QR-код — штатной камерой телефона или камерой какого-либо конкретного платежного приложения. Технология позволяет использовать один QR-код для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя при оплате остаётся возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП.