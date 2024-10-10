ФНС анонсировала изменения в правилах начисления и уплаты НДС

По информации «Ведомостей», ФНС разработала проект методических рекомендаций, касающихся перехода налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), на уплату налога на добавленную стоимость (НДС).
Из документа следует, что, начиная с 2025 года, компании и индивидуальные предприниматели на УСН станут плательщиками НДС. Исключение составят предприятия с годовым доходом менее 60 млн рублей, которым не придется платить налог.
Подсчет доходов, согласно проекту, будет вестись по кассовому методу, что распространяется и на учет расходов. В случае если основные расходы распределяются неравномерно в течение года, компания или ИП может стать плательщиком НДС уже со следующего месяца после превышения доходом установленного порога.
Чтобы избежать пропуска момента начисления обязанности по уплате НДС, налогоплательщики должны следить за двумя ключевыми показателями: доходами за предыдущий и текущий годы, отмечает ФНС. В случае превышения порога в 60 млн рублей уже в течение 2024 года, компания должна будет платить НДС в течение всего следующего года, независимо от уровня доходов.
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