ФНС анонсировала изменения в правилах начисления и уплаты НДС

Чтобы избежать пропуска момента начисления обязанности по уплате НДС, налогоплательщики должны следить за двумя ключевыми показателями: доходами за предыдущий и текущий годы, отмечает ФНС. В случае превышения порога в 60 млн рублей уже в течение 2024 года, компания должна будет платить НДС в течение всего следующего года, независимо от уровня доходов.