Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области

В соответствии с документом, будет предоставлено право на отсрочку на срок до одного года в уплате налогов, за исключением налога на добавленную стоимость и налогов, которые подлежат уплате налоговым агентом, а также авансовых платежей по этим налогам, страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году.
Из документов проекта следует, что его принятие позволит высвободить оборотные средства для улучшения экономической обстановки в регионе, прилегающем к зоне боевых действий. В конце августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что власти региона по итогам сельскохозяйственного года соберут информацию по ущербу аграриям от украинских атак, а затем попросят у федеральных властей господдержку для компенсаций. Тогда он отмечал, что область уже получала помощь из федерального бюджета для компенсаций аграриям, однако обстрелы продолжаются и ущерб продолжает расти.
С начала массированных атак на регион часть аграриев начала работать в касках и бронежилетах. Тем не менее, в прошлом году аграрии Белгородской области собрали рекордный за последние 8 лет урожай ранних зерновых и зернобобовых культур. За последние три года регион вышел на 1-е место в России по производству продукции сельского хозяйства на 1 га обрабатываемой пашни, лидирует по урожайности сахарной свеклы и валовому сбору подсолнечника.