Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области

Из документов проекта следует, что его принятие позволит высвободить оборотные средства для улучшения экономической обстановки в регионе, прилегающем к зоне боевых действий. В конце августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что власти региона по итогам сельскохозяйственного года соберут информацию по ущербу аграриям от украинских атак, а затем попросят у федеральных властей господдержку для компенсаций. Тогда он отмечал, что область уже получала помощь из федерального бюджета для компенсаций аграриям, однако обстрелы продолжаются и ущерб продолжает расти.