Названы налоги, которые пенсионеры могут не платить

По его словам, граждане пожилого возраста также освобождены от земельного налога на участки до шести соток, от налогов на одну квартиру или комнату, один жилой дом или его часть, и один гараж. Если участок земли превышает шесть соток, налог взимается только за превышение, подчеркнул парламентарий.