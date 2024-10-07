Названы налоги, которые пенсионеры могут не платить

По его словам, граждане пожилого возраста также освобождены от земельного налога на участки до шести соток, от налогов на одну квартиру или комнату, один жилой дом или его часть, и один гараж. Если участок земли превышает шесть соток, налог взимается только за превышение, подчеркнул парламентарий.
Пенсионеры имеют право воспользоваться налоговыми льготами, касающимися земельного налога и налога на имущество. Для оформления льгот необходимо подать заявление через личный кабинет на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Заявление подается один раз, уточнил Чаплин.
Особое внимание следует уделить гражданам, которые достигнут предпенсионного возраста в 2024 году. Рекомендуется оформить заявление на льготы до 1 мая 2025 года, чтобы налоговые органы смогли учесть изменения до начала рассылки уведомлений о налоговой задолженности. Чаплин также отметил, что в некоторых регионах России доступны льготы по транспортному налогу.
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