Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На семейные выплаты с 2026 года заложено более ста миллиардов рублей

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей заложено ежегодно на семейные налоговые выплаты, которые начнутся в России с 2026 года, следует из материалов к проекту федерального бюджета, с которыми ознакомились РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Президент России Владимир Путин в середине июля подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.

Согласно материалам к проекту трехлетнего бюджета, на осуществление такой ежегодной семейной выплаты в 2026 году заложено более 101 миллиарда рублей, а в 2027 году — около 108 миллиардов рублей.

Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.

Размер выплаты определяется как разница между суммой исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Гражданин сможет подать заявление на получение выплаты в территориальный орган Соцфонда РФ. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.