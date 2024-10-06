На семейные выплаты с 2026 года заложено более ста миллиардов рублей

Размер выплаты определяется как разница между суммой исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Гражданин сможет подать заявление на получение выплаты в территориальный орган Соцфонда РФ. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.