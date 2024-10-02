Акции «ФосАгро» и «Магнита», нефть и золото, индекс Мосбиржи: дайджест

Цены на нефть и золото
В ходе биржевых торгов во вторник, 1 октября, котировки нефти и золота выросли на новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE подорожали на 2,59%, до $73,56 за баррель. На пике котировки поднимались до уровня $75,45 за баррель (+5,23%). Цена декабрьских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 1,16%, до $2690,3 за унцию.
1 октября армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. Из Ирана в направлении Израиля было выпущено около 500 ракет.
«Это событие усилило опасения относительно возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть», — пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Инвесторы также скупали золото как актив-убежище.
Утром в среду котировки нефти продолжили расти, на 8:20 фьючерсы прибавляли 1,96%, до $75 за баррель. Золото корректировалось вниз.
Израиль направил Ирану ясные предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой собеседников среди должностных лиц.
Аналитики ANZ Group Holdings полагают, что в дальнейшем рост цен на нефть будет определяться тем, ответит ли Израиль на действия Ирана прямой атакой на иранскую армию, инфраструктуру или нефтяную промышленность. Об этом пишет Bloomberg.
Напряженность на Ближнем Востоке заметно возросла после убийства в результате израильских атак лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы на прошлой неделе.
Акции «ФосАгро»
Акции производителя удобрений «Фосагро» вышли в лидеры российского рынка акций, показав прирост в 5,2% по итогам торгов вторника, 1 октября. Акции компании закрылись на уровне ₽5627 за бумагу. Это максимальный уровень с 1 августа 2024 года.
Котировки компании резко выросли на фоне новости о том, что правительство в настоящее время не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Правительство РФ заявило, что не будет продлевать действие экспортных пошлин на удобрения, что положительно отразится на финансовом положении компании с 1 января 2025 года. Дополнительным фактором роста стало закрытие краткосрочных позиций на фоне этих новостей», — отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
«Тем не менее отрасли удобрений придется столкнуться с повышением НДПИ в совокупности на ₽2,7 млрд», — предупредила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что котировки «ФосАгро» могут по инерции продолжить рост. По его словам, вероятность дальнейшего движения вверх повышает тот факт, что рост акций проходил на высоких оборотах — ₽1,9 млрд (днем ранее обороты составляли всего ₽339 млн.). Целевая цена БКС по акциям «ФосАгро» на 12 месяцев — ₽7200.
Акции «Магнита»
Акции «Магнита» оказались в аутсайдерах индекса Мосбиржи, закрывшись в минусе на 7,46% — на уровне ₽5244 за бумагу. При этом по объемам торгов бумаги ретейлера вышли на первое место, обогнав Сбербанк — ₽18,5 млрд против ₽13,9 млрд. Это рекордный показатель для бумаг компании.
В последний месяц инвесторы активно скупали акции «Магнита», так как рассчитывали на оферту по приобретению мажоритарным акционером части free-float, как только закончится договор РЕПО на 3,8 млн акций, отметил аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов.
Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев объяснил, что сейчас у АО «Тандер» на балансе хранится 29,7% акций «Магнита», а при превышении лимита в 30% возникло бы обязательство выставить оферту о выкупе акций.
Однако вечером во вторник стало известно, что дочерняя структура «Магнита» — АО «Тандер» — продлила до 2 октября 2025 года договор РЕПО на 3,8 млн акций ретейлера. Изначально он был заключен до 2 октября 2024 года, предполагалось, что по его истечении этот пакет вернется в распоряжение компании «Тандер».
Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», высказали мнение о том, что инвесторы надеялись на выкуп акций с премией.
Команда аналитиков Invest Heroes подсчитала, что если бы оферта состоялась, то она прошла бы по средней рыночной цене за последние 6 месяцев (около ₽6567, что до недавнего двухнедельного роста в бумагах ретейлера предполагало потенциал роста около 40%).
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам торгов 1 октября снизился на 1,52%, до 2 814,19 пункта. В течение дня индикатор опускался ниже 2800 пунктов, на минимуме достигнув 2792,21 пункта.
Ключевое давление на котировки оказали параметры трехлетнего проекта бюджета, а также потенциальные налоговые инициативы в банковском секторе, отметил старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев. Вчера стало известно, что в России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков.
«Похоже, что для более уверенного роста рынку нужен серьезный позитивный повод, которого пока нет», — отметили аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции».
Широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки, пишет Яков Яковлев. 13 сентября ЦБ повысил ставку до 19%. Формулировки регулятора говорят о том, что 25 октября ключевая ставка может стать еще выше, а периодические словесные интервенции представителей ЦБ подтверждают это.
«В пользу сохранения высокой ставки и даже ее выхода за 20% говорят и новые параметры проекта бюджета, согласно которым индексация цен в ряде отраслей, а также ослабление рубля и рост дефицита 2024 могут усложнить процесс снижения инфляции к таргету и потребовать большей жесткости», — добавил эксперт.
В тоже время эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что техническая перегретость индекса и бумаг после сентябрьского ралли ушла; в тяжеловесном «Газпроме» состоялась коррекция по факту одобрения налоговых послаблений.
Зельцер обратил внимание, что с низкой базы обновлять максимумы легче, хотя первоначально нужно снять неопределенность по ключевой ставке, а заседание ЦБ лишь в конце месяца, 25 октября.
«Тем самым в базовом варианте на октябрь — волатильная консолидация рынка в границах 2800−2900 пунктов. До конца осени вероятна попытка прорыва к круглым 3000 пунктам. Поскольку нисходящая формация рынка утратила силу, то работать лучше по тренду, а он уже восходящий», — сделал вывод эксперт.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽92,85, продать — по ₽92,3;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽92,9, продать — по ₽91,75.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽103,45, продать — по ₽102,5;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽103,62, продать — по ₽102,45.
Самые дешевые юани:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,3;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,99, продать — по ₽13,19.
Корпоративные события
Мосбиржа: публикация объемов торгов за сентябрь 2024 года.
Другие важные события
Банк России опубликует новостной индекс деловой активности.
Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за август, данные о деловой активности организаций в РФ в сентябре и данные об оценке индекса потребительских цен с 24 по 30 сентября.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПК серии 29025.
Китай: национальный выходной. Торги на биржах не проводятся.
Еврозона: данные об уровне безработицы за август — 12:00 мск.
США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP за сентябрь — 15:15 мск.
США: запасы сырой нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA), за неделю — 17:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2814,19 (-1,52%).
Индекс РТС: 949,6 (-1,66%).
S&P 500: 5708,75 (-0,93%).
Dow Jones Industrial Average: 42 156,97 (-0,41%).
NASDAQ Composite: 17 910,36 (-1,53%).