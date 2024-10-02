Акции «ФосАгро» и «Магнита», нефть и золото, индекс Мосбиржи: дайджест

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE подорожали на 2,59%, до $73,56 за баррель. На пике котировки поднимались до уровня $75,45 за баррель (+5,23%). Цена декабрьских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 1,16%, до $2690,3 за унцию.