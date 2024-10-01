Акции «Газпрома» подешевели после новости о цели снижения допналогов

Акции «Газпрома» (GAZP) снизились на 1,9% — до ₽135,6 за бумагу по состоянию на 14:30 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
К 14:53 мск падение замедлилось до 1,04%, бумаги торговались по ₽136,76.
Снижение бумаг совпало с сообщением Минфина о том, что бюджет России на 2025 год предполагает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на ₽550 млрд для финансирования инвестиционной программы «Газпрома». Об этом сообщило ТАСС.
На период до 2025 года для «Газпрома» налог на добычу был повышен на ₽50 млрд ежемесячно, или на ₽600 млрд в год. Компания просила правительство досрочно снизить налоговую нагрузку.
В понедельник, 30 сентября, были опубликованы параметры проекта бюджета на ближайшие три года. Согласно документу прогнозируется, что нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизятся из-за внесения изменений в законодательство в части НДПИ на газ.
В опубликованном проекте бюджета говорится, что снижение нефтегазовых доходов в 2025 году к 2024-му примерно на ₽370 млрд в том числе учитывает снижение поступлений НДПИ на газ примерно на ₽440 млрд за счет проектируемой «корректировки налогового законодательства в части НДПИ при добыче газа горючего». Оценка изменения доходов в связи с планируемым изменением законодательства в части НДПИ на газ — минус ₽600 млрд (₽550 млрд в 2025 году и еще ₽50 млрд в 2026-м), следует из приложения к пояснительной записке.
Похоже, правительство действительно полностью освободит компанию «Газпром» от специального НДПИ, а не частично, рассказали в «БКС Мир инвестиций». Однако реакция в бумаге на прошлой неделе, похоже, полностью учла эффект от отмены надбавки, добавили эксперты. В «БКС Мир инвестиций» также напомнили, что правительство не говорит о снижении налогового бремени «Газпрома» на постоянной основе, а лишь о сокращении надбавки на один год. Она и так вводилась лишь до 2026 года, то есть срок ее действия истекал через год.
Инвестиционный стратег «Алор Брокера» Павел Веревкин не ждет от «Газпрома» дивидендов, учитывая большие капитальные расходы компании. «По нашему мнению, “Газпром” не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Это связано с отсутствием свободного денежного потока и значительной долговой нагрузкой», — сообщил эксперт. На первое полугодие 2024 года коэффициент чистый долг/EBITDA составил 2,4 в рублевом выражении. Стоит подчеркнуть, что дивидендная политика компании предусматривает возможность ограничить размера дивидендов, если коэффициент чистый долг/EBITDA превысит 2,5. Такое решение может быть принято советом директоров газового концерна.
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