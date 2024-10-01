Акции «Газпрома» подешевели после новости о цели снижения допналогов

Похоже, правительство действительно полностью освободит компанию «Газпром» от специального НДПИ, а не частично, рассказали в «БКС Мир инвестиций». Однако реакция в бумаге на прошлой неделе, похоже, полностью учла эффект от отмены надбавки, добавили эксперты. В «БКС Мир инвестиций» также напомнили, что правительство не говорит о снижении налогового бремени «Газпрома» на постоянной основе, а лишь о сокращении надбавки на один год. Она и так вводилась лишь до 2026 года, то есть срок ее действия истекал через год.