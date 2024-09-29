Слиток на миллион. Эксперты раскрыли, как заработать на удорожании золота

Как добавила Татьяна Симонова, портфельный управляющий General Invest, золото сейчас получает новый мощный импульс от такого фактора как снижение процентных ставок. Дело в том, что металл исторически растет в период снижения реальных доходностей. Ставки в США уже начали снижаться, а вот инфляция вряд ли упадет ниже двух процентов. Все это и приведет к снижению реальных доходностей, что для золота является не менее мощным драйвером, чем покупки центробанков.