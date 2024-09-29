Слиток на миллион. Эксперты раскрыли, как заработать на удорожании золота

Вложить или нет?
В качестве долгосрочного инструмента золото может занимать 10−15% в портфеле, рассказала Наталья Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».
Есть сразу несколько аргументов за то, что в перспективе ближайшего года золоту будет оказывать поддержку сразу несколько факторов. Это и высокая геополитическая напряженность в мире, и перспектива понижения процентных ставок мировыми центральными банками, а также сохраняющийся спрос со стороны центральных банков развивающихся стран.
По словам аналитика, баланс рисков складывается в пользу дальнейшего роста цен на золото. Стоимость драгметалла еще не достигла своего пика, которому соответствуют уровни в области 3000 долларов США в текущих ценах, достигнутые в 1970-хх годах.
Как добавила Татьяна Симонова, портфельный управляющий General Invest, золото сейчас получает новый мощный импульс от такого фактора как снижение процентных ставок. Дело в том, что металл исторически растет в период снижения реальных доходностей. Ставки в США уже начали снижаться, а вот инфляция вряд ли упадет ниже двух процентов. Все это и приведет к снижению реальных доходностей, что для золота является не менее мощным драйвером, чем покупки центробанков.
«В текущих условиях инвестиции в золото могут послужить хорошей защитой и средством диверсификации портфеля», — подчеркнула она.
Золото против вкладов
В период с 2000 года по настоящий момент золото в среднем ежегодно дорожало в долларах на 10%, а с 1980 года — на 5%, что является неплохой доходностью.
При этом, по его словам, динамика металла нестабильна, на короткий отрезок времени в 1−2 года ее сложно прогнозировать. Инвестиции же в золото на долгосрочную перспективу, лет на 10−20, выглядят интересной идеей. Хотя через какое-то время могут появиться более привлекательные уровни для покупки, отметил эксперт.
Само по себе золото не приносит дохода, отметила Наталья Пырьева, в отличие, например, от вкладов, процентный доход по которым известен заранее.
«В условиях высокой инфляции, например, золото может дорожать темпами, опережающими доходность по вкладам. Поэтому драгметалл в этот период, как и другие активы, может оказаться предпочтительным выбором пере вкладами», — подчеркнула она.
Однако период высоких процентных ставок на фоне замедления инфляции позволяет получить реальный процентный доход, чего не приносит золото. В таком сценарии предпочтения окажутся на стороне вкладов.
«В конечном счете выбор между вкладами и золотом всегда зависит от текущего экономического контекста и перспектив», — указала Наталья Пырьева.
Риски инвестиций в золото
Константин Церазов напомнил, что золото не генерирует денежного потока, поэтому заработать на нем можно только за счет роста цен.
Поэтому, отметила Татьяна Симонова, основной риск инвестиций в золото — падение цен на металл на мировом рынке. Снижение стоимости произойдет, когда текущие драйверы роста себя исчерпают. Однако обвального падения цен не будет, заметила она.
Наталья Пырьева добавила, что покупка физического золота приводит к необходимости тратить время и средства на его хранения.
Также не стоит забывать, что любое повреждение, даже незначительная царапина может привести к большому падению стоимости слитка или, допустим, инвестиционной монеты.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».