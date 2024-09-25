Вложения граждан в ПДС достигли порядка 74 млрд рублей

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Объем средств граждан, вложенных в программу долгосрочных сбережений (ПДС), достиг порядка 74 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев в ходе XXI Международного банковского форума.
«На сегодняшний день, если говорить о цифрах, в программу долгосрочных сбережений привлечено уже порядка 74 млрд рублей. Программа набирает обороты, здесь опять же государство обеспечило массу стимулов», — сказал он.
По его словам, вкладчиками программы уже стали более 1 млн граждан РФ. Яковлев напомнил, что участникам ПДС доступно государственное софинансирование — до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет, возможность получения налогового вычета — до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей и повышенный размер страхового возмещения — 2,8 млн рублей.
Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 1 января 2024 года. Она позволяет гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Согласно приведенной в январе оценке ЦБ РФ, участниками программы к 2030 году могут стать не менее 9 млн человек.