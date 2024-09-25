Вложения граждан в ПДС достигли порядка 74 млрд рублей

Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 1 января 2024 года. Она позволяет гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Согласно приведенной в январе оценке ЦБ РФ, участниками программы к 2030 году могут стать не менее 9 млн человек.