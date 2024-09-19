Россиянам рассказали, что будет, если забыть закрыть больничный

«Если работник забыл закрыть больничный и не сообщил об этом работодателю, а время его нетрудоспособности завершилось, работодатель может считать его отсутствие на работе нарушением трудовой дисциплины. Это может привести к увольнению за прогул, если отсутствие будет длительным и не будет обосновано», — заключил Михаил Меркулов.