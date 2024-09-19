Россиянам рассказали, что будет, если забыть закрыть больничный

Эксперт перечислил основные последствия.
Отсутствие оснований для выплат
Основное юридическое последствие — отсутствие права на получение пособия по временной нетрудоспособности. «Больничный лист является официальным подтверждением временной нетрудоспособности, и если он не закрыт, Фонд социального страхования (ФСС) не произведет выплату пособия. Работодатель также не будет обязан выплачивать компенсацию за первые три дня болезни», — разъясняет Меркулов.
Нарушение трудовой дисциплины
Работник, который не закрыл больничный лист и при этом не вернулся на рабочее место в установленный срок, может быть признан нарушителем трудовой дисциплины. Такое отсутствие будет квалифицировано как невыход на работу без уважительной причины.
В результате, работодатель может применить дисциплинарные меры, вплоть до увольнения за прогул в соответствии со ст. 81 Трудового кодекса РФ.
Риск отказа в оплате больничного
Если работник опоздал с закрытием больничного и предоставлением его работодателю, это может повлечь отказ в оплате больничного листа.
По закону больничный лист должен быть своевременно передан работодателю для последующего его направления в ФСС. В случае задержки, работодатель вправе отказать в начислении пособия, аргументируя это нарушением процедурного порядка.
Упущенная выгода
Если больничный лист остается не закрытым в течение длительного времени, работник может утратить право на его оплату.
Это, по словам Меркулова, связано с тем, что законодательством установлены определенные сроки для обращения за пособием по временной нетрудоспособности — в течение 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности.
Если больничный лист не закрыт и не сдан в установленные сроки, работник может утратить возможность получить выплаты за весь период нетрудоспособности, предупреждает юрист.
Оформление закрытия «задним числом»
Хотя формально закрытие больничного листа по истечении определенного времени возможно, это может вызвать юридические сложности. Работник обязан обратиться к врачу для закрытия листа в установленный день, и любые отклонения от графика могут потребовать предоставления дополнительных объяснений.
Более того, некоторые медицинские учреждения могут отказать в закрытии «задним числом» без уважительных причин, что также повлияет на получение пособия.
Увольнение за нарушение сроков выхода на работу
«Если работник забыл закрыть больничный и не сообщил об этом работодателю, а время его нетрудоспособности завершилось, работодатель может считать его отсутствие на работе нарушением трудовой дисциплины. Это может привести к увольнению за прогул, если отсутствие будет длительным и не будет обосновано», — заключил Михаил Меркулов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».