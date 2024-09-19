Первые 13 тыс. семей получили выплату остатка средств маткапитала

«По поручению президента правительство определило порядок выплат семьям, имеющим остатки материнского капитала до 10 тыс. рублей. С понедельника в Социальный фонд поступило более 70 тыс. заявлений. Заявления рассматриваются максимально оперативно, и со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток. На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тыс. семей», — сказал он.
В Минтруде напомнили, что заявление на предоставление выплаты можно подать как через портал госуслуг, так и в отделении Соцфонда или в МФЦ. Его можно направить лично, через представителя, а также почтой. В настоящее время материнский капитал уже предоставлен почти 14,3 млн российских семей.
Ранее в Соцфонде сообщали, что более 630 тыс. российских семей могут подать заявление, чтобы получить остаток материнского капитала.
Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года право на такую поддержку имели семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. С 2022 года по поручению президента материнский капитал стал индексироваться на уровень фактической инфляции. Сумма материнского капитала в 2024 году после индексации составляет 630 тыс. рублей на первого ребенка, 833 тыс. рублей — на второго.