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Первые 13 тыс. семей получили выплату остатка средств маткапитала

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Социальный фонд России перевел неиспользованные остатки материнского капитала в размере менее чем 10 тыс. рублей первым получателям, выплата назначена 13,8 тыс. семьям. В настоящее время в фонд поступило уже более 70 тыс. заявлений, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Источник: Freepik

«По поручению президента правительство определило порядок выплат семьям, имеющим остатки материнского капитала до 10 тыс. рублей. С понедельника в Социальный фонд поступило более 70 тыс. заявлений. Заявления рассматриваются максимально оперативно, и со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток. На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тыс. семей», — сказал он.

В Минтруде напомнили, что заявление на предоставление выплаты можно подать как через портал госуслуг, так и в отделении Соцфонда или в МФЦ. Его можно направить лично, через представителя, а также почтой. В настоящее время материнский капитал уже предоставлен почти 14,3 млн российских семей.

Ранее в Соцфонде сообщали, что более 630 тыс. российских семей могут подать заявление, чтобы получить остаток материнского капитала.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года право на такую поддержку имели семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. С 2022 года по поручению президента материнский капитал стал индексироваться на уровень фактической инфляции. Сумма материнского капитала в 2024 году после индексации составляет 630 тыс. рублей на первого ребенка, 833 тыс. рублей — на второго.