Куда вложить деньги, чтобы увеличить пассивный доход

При этом на рынке появляются комбинированные с программой долгосрочных сбережений накопительные продукты, с помощью которых можно удвоить свои накопления за три года. Например, ВТБ запустил новый срочный вклад «Двойная выгода», совмещенный с ПДС от НПФ ВТБ — максимальная доходность по этому продукту составляет до 25% годовых. По словам старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера, за счет него клиенты получают двойную выгоду — максимальную процентную ставку по вкладу и возможность инвестировать и получить дополнительный доход от государства, инвестиционного дохода и налоговых вычетов. «Ожидаем, что до конца года данным предложением воспользуются примерно 120 тыс. клиентов. Это может быть стратегическим решением, ведь, как говорится, тактика без стратегии — это просто суета перед поражением», — сказал Дмитрий Брейтенбихер.