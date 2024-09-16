Что делать, если отказали в налоговом вычете

Это довольно частая ошибка. Если в текущем календарном году гражданин подает декларацию впервые, то при заполнении необходимо указать номер декларации — «0». В этом случае налогоплательщику придет уведомление: «документ содержит ошибки и не принят к обработке. Регистрация уточненного документа без первичного». И в этом случае нужно просто исправить одну цифру и направить документ повторно.