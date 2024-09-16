Что делать, если отказали в налоговом вычете

Как правило, причины отказа в налоговом вычете могут быть как фактические, так и технические. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Рассмотрим самые, на первый взгляд, простые — технические.
Несоответствие установленной форме декларации 3‑НДФЛ
3-НДФЛ — документ, в котором гражданин указывает все свои доходы, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Эту декларацию подают в ФНС для учета доходов гражданина и получения налоговых вычетов.
При несоблюдении нужного формата гражданину придет сообщение о том, что «синтаксис файла не соответствует требованиям формата».
По словам юриста, устранить проблему несложно — необходимо сформировать декларацию нужного формата и отправить ее в ФНС.
Неправильно указан порядковый номер декларации
Это довольно частая ошибка. Если в текущем календарном году гражданин подает декларацию впервые, то при заполнении необходимо указать номер декларации — «0». В этом случае налогоплательщику придет уведомление: «документ содержит ошибки и не принят к обработке. Регистрация уточненного документа без первичного». И в этом случае нужно просто исправить одну цифру и направить документ повторно.
Декларация 3-НДФЛ отправлена не в тот налоговый орган, где стоит на учете налогоплательщик
В этом случае придет уведомление: «неправильное указание места представления сведений. Не найден плательщик по ИНН/КПП, представленным в файле. В ФНС отсутствует постановка на учет, являющаяся основанием для приема декларации».
Чтобы исправить ошибку, достаточно перенаправить декларацию по месту постоянной регистрации физлица.
В декларацию 3-НДФЛ вкралась ошибка в сведениях о налогоплательщике
Например, в ФИО или ИНН. Необходимо все перепроверить, исправить и направить документ вновь.
При подаче уточняющей декларации не был изменен номер корректировки
В этом случае уведомление будет следующим: «ошибки служебной части файла обмена, титульного листа отчётности. Повторная регистрация первичного документа».
Как подчеркивает юрист, в первичной декларации за календарный год в поле «номер корректировки» указывается число «0», в первой уточненной — 1. В последующих — 2, 3 и так далее.
Поэтому стоит проверить и исправить номер корректировки в уточняющей декларации и направить документы вновь.
Теперь перейдем к фактическим ошибкам
Предоставление в налоговый орган недостоверных сведений
Заявление о получении налогового вычета направлено по истечении срока давности — 3 года
«Так, 2024 год — крайний год, когда можно оформить возврат налога за 2021 год», — напоминает юрист.
Исключение — имущественный налоговый вычет при покупке или строительстве жилья. Он не имеет срока давности.
Неподтверждение сведений о произведенным расходах для получения социальных налоговых вычетов (статья 219 НК РФ)
Данная норма предусматривает пять таких вычетов: по расходам на благотворительность; по расходам на обучение, свое или собственных детей в возрасте до 24 лет; по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхования жизни; по расходам на накопительную часть трудовой пенсии; по расходам на лечение и приобретение медикаментов.
Несоответствие объектов, на которые были произведены расходы, установленным нормативными актами требованиям
Например, перечень медицинских услуг и медикаментов, по которым возможно получить налоговый вычет, указан в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 № 201 «Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях РФ, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета».
Если услуга или лекарство не содержится в указанном перечне, то в вычете откажут, предупредил Соловьев.
Но и при наличии услуги или лекарства в перечне к декларации необходимо прикладывать целый перечень подтверждающих документов: справку 2-НДФЛ выданную работодателем; копию договора с медучреждением; копию лицензии медучреждения с отметкой и печатью «Копия верна»; копии чеков об оплате; справку для ИФНС из медучреждения, о стоимости услуг оплаченных в данном периоде — «Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации»; если оплата лечения была за ребенка (до 18 лет) — копию свидетельства о рождении, за супруга — копию свидетельства о браке, за родителей — копию своего свидетельства о рождении.
Что касается социальных вычетов, то можно готовиться к длительной административной процедуре, запросам дополнительных сведений и документов и предложениям от налогового инспектора подать уточненную декларацию, что на три месяца продлит сроки принятия решения о предоставлении вычета.
Кроме того, необходимо, чтобы работодатель исправно подавал декларации 2-НДФЛ и 6-НДФЛ на своих работников.
«В противном случае, отсутствие в ИФНС сведений о размере заработка и социальных отчислений работника, может стать весомым основанием для отказа в предоставлении налогового вычета», — разъяснил Иван Соловьев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».