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Что делать, если отказали в налоговом вычете

Основные причины отказа в налоговом вычете и что делать в такой ситуации. Рассказываем, как правильно обжаловать отказ, куда обращаться и какие документы необходимы для повторного рассмотрения.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как правило, причины отказа в налоговом вычете могут быть как фактические, так и технические. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Рассмотрим самые, на первый взгляд, простые — технические.

Несоответствие установленной форме декларации 3‑НДФЛ

3-НДФЛ — документ, в котором гражданин указывает все свои доходы, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Эту декларацию подают в ФНС для учета доходов гражданина и получения налоговых вычетов.

При несоблюдении нужного формата гражданину придет сообщение о том, что «синтаксис файла не соответствует требованиям формата».

По словам юриста, устранить проблему несложно — необходимо сформировать декларацию нужного формата и отправить ее в ФНС.

Неправильно указан порядковый номер декларации

Это довольно частая ошибка. Если в текущем календарном году гражданин подает декларацию впервые, то при заполнении необходимо указать номер декларации — «0». В этом случае налогоплательщику придет уведомление: «документ содержит ошибки и не принят к обработке. Регистрация уточненного документа без первичного». И в этом случае нужно просто исправить одну цифру и направить документ повторно.

Декларация 3-НДФЛ отправлена не в тот налоговый орган, где стоит на учете налогоплательщик

В этом случае придет уведомление: «неправильное указание места представления сведений. Не найден плательщик по ИНН/КПП, представленным в файле. В ФНС отсутствует постановка на учет, являющаяся основанием для приема декларации».

Чтобы исправить ошибку, достаточно перенаправить декларацию по месту постоянной регистрации физлица.

В декларацию 3-НДФЛ вкралась ошибка в сведениях о налогоплательщике

Например, в ФИО или ИНН. Необходимо все перепроверить, исправить и направить документ вновь.

При подаче уточняющей декларации не был изменен номер корректировки

В этом случае уведомление будет следующим: «ошибки служебной части файла обмена, титульного листа отчётности. Повторная регистрация первичного документа».

Как подчеркивает юрист, в первичной декларации за календарный год в поле «номер корректировки» указывается число «0», в первой уточненной — 1. В последующих — 2, 3 и так далее.

Поэтому стоит проверить и исправить номер корректировки в уточняющей декларации и направить документы вновь.

Теперь перейдем к фактическим ошибкам

Предоставление в налоговый орган недостоверных сведений

Заявление о получении налогового вычета направлено по истечении срока давности — 3 года

«Так, 2024 год — крайний год, когда можно оформить возврат налога за 2021 год», — напоминает юрист.

Исключение — имущественный налоговый вычет при покупке или строительстве жилья. Он не имеет срока давности.

Неподтверждение сведений о произведенным расходах для получения социальных налоговых вычетов (статья 219 НК РФ)

Данная норма предусматривает пять таких вычетов: по расходам на благотворительность; по расходам на обучение, свое или собственных детей в возрасте до 24 лет; по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхования жизни; по расходам на накопительную часть трудовой пенсии; по расходам на лечение и приобретение медикаментов.

Несоответствие объектов, на которые были произведены расходы, установленным нормативными актами требованиям

Например, перечень медицинских услуг и медикаментов, по которым возможно получить налоговый вычет, указан в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 № 201 «Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях РФ, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета».

Если услуга или лекарство не содержится в указанном перечне, то в вычете откажут, предупредил Соловьев.

Но и при наличии услуги или лекарства в перечне к декларации необходимо прикладывать целый перечень подтверждающих документов: справку 2-НДФЛ выданную работодателем; копию договора с медучреждением; копию лицензии медучреждения с отметкой и печатью «Копия верна»; копии чеков об оплате; справку для ИФНС из медучреждения, о стоимости услуг оплаченных в данном периоде — «Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации»; если оплата лечения была за ребенка (до 18 лет) — копию свидетельства о рождении, за супруга — копию свидетельства о браке, за родителей — копию своего свидетельства о рождении.

Что касается социальных вычетов, то можно готовиться к длительной административной процедуре, запросам дополнительных сведений и документов и предложениям от налогового инспектора подать уточненную декларацию, что на три месяца продлит сроки принятия решения о предоставлении вычета.

Кроме того, необходимо, чтобы работодатель исправно подавал декларации 2-НДФЛ и 6-НДФЛ на своих работников.

«В противном случае, отсутствие в ИФНС сведений о размере заработка и социальных отчислений работника, может стать весомым основанием для отказа в предоставлении налогового вычета», — разъяснил Иван Соловьев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».