Потери в зарплате при больничном: как рассчитать и минимизировать убытки в 2024 году

Когда работник уходит на больничный, его зарплата временно заменяется пособием по временной нетрудоспособности. Размер этого пособия зависит от стажа, заработка за последние два года и ряда других факторов, и обычно отличается от полной заработной платы. Об этом рассказал директор практики организационного развития КСК ГРУПП, к.ю.н. Михаил Меркулов.
Основные аспекты, которые стоит учитывать при расчете возможных потерь в доходах, следующие:
Зависимость от стажа
Размер больничного пособия напрямую связан с трудовым стажем работника:
• При стаже свыше 8 лет выплачивается 100% среднего заработка.
• От 5 до 8 лет — 80%.
• Менее 5 лет — 60%.
«Это означает, что, чем меньше стаж, тем значительнее будет потеря в зарплате. Например, если сотрудник с минимальным стажем заболеет, он может получить лишь 60% от своей обычной зарплаты», — предупреждает юрист.
Средний заработок за последние два года
Пособие по больничному рассчитывается исходя из среднего заработка за последние два года.
«Если за этот период у работника была нестабильная или низкая зарплата, это существенно снизит итоговое пособие», — предупреждает Меркулов.
Также есть установленный предельный размер среднего дневного заработка, который может быть учтен для расчета больничного, что ограничивает максимальную сумму пособия для высокооплачиваемых сотрудников.
Первые три дня за счет работодателя
Первые три дня больничного оплачиваются работодателем, а начиная с четвертого дня — за счет Фонда социального страхования (ФСС). Однако компенсация со стороны работодателя также может быть ограничена внутренними правилами организации, что может влиять на конечную сумму выплат.
Ограничение по продолжительности
Важно учитывать, что больничные, связанные с уходом за больным членом семьи, оплачиваются с ограничениями по продолжительности. Например, при уходе за ребенком выплата зависит от возраста ребенка и может быть существенно ниже, чем при болезни самого работника.
Налоговые удержания
Пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), что также снижает фактическую сумму, которую работник получит «на руки».
Риски для высокооплачиваемых работников
Для работников с высокими заработками есть установленный предельный уровень среднего дневного заработка для расчета пособия, который ограничивает максимальные выплаты.
«Например, если средний заработок за два года превышает этот предел, пособие будет рассчитано не из фактической зарплаты, а из установленного максимума, что может привести к значительным потерям в доходах», — разъясняет эксперт.
Таким образом, потеря в зарплате при уходе на больничный будет зависеть от трудового стажа, уровня доходов за последние два года, а также от внутренней политики работодателя.
«В некоторых случаях, особенно при небольшом стаже или высокой зарплате, потери могут быть значительными», — заключил Меркулов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».