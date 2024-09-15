Потери в зарплате при больничном: как рассчитать и минимизировать убытки в 2024 году

Когда работник уходит на больничный, его зарплата временно заменяется пособием по временной нетрудоспособности. Размер этого пособия зависит от стажа, заработка за последние два года и ряда других факторов, и обычно отличается от полной заработной платы. Об этом рассказал директор практики организационного развития КСК ГРУПП, к.ю.н. Михаил Меркулов.