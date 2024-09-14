Аналитик объяснил, куда «рвануло» золото и ждать ли новых рекордов

Цены на драгоценный металл на торговой неделе с 9 по 13 сентября достигали рекордных показателей. Так, 12 сентября, в четверг, стоимость золота обновила исторический максимум, поднявшись по состоянию на 16:12 мск на нью-йоркской бирже Comex до 2 576 долларов за тройскую унцию, а через несколько минут — до 2576,55 доллара.
Следующие рекорды золото установило на следующий день, в пятницу 13-го. В районе 8 утра декабрьский фьючерс на Comex достигал 2598,2 доллара за тройскую унцию. А уже после полудня показатель подскакивал до 2600,75 доллара.
«Цена на золото растет, так как увеличилась вероятность более агрессивного снижения ставки ФРС США», — говорит Николай Дудченко.
Он поясняет, что в настоящее время вероятность понижения ставки на 50 bp, то есть до 4,75−5%, на ближайшем заседании 18 сентября приблизилась к 50%. Росту вероятности способствовала статистика по уровню инфляции в США в августе, опубликованная на текущей неделе.
Как отметил аналитик, рекордные цены на золото не окажут прямого влияния на рубль и экономику.
«Безусловно, рост золота выгоден, так как Россия занимает 5-ое место в мире по размеру золотых запасов (2 335,85 т., согласно оценке World Gold Council). Чем выше цена на золото — тем выше стоимость российских золотых запасов», — подчеркивает он.
Между тем, указывает Николай Дудченко, на курс рубля влияет ставка Банка России, сальдо торгового баланса и операции экспортеров, ЦБ и Минфина на валютном рынке.
Аналитик добавил, что рост стоимости драгметалла может быть продолжен.
«В IV квартале при оптимистичном сценарии возможен выход цены на золото к отметке $2700 за тройскую унцию», — заключает он.
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