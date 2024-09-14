Аналитик объяснил, куда «рвануло» золото и ждать ли новых рекордов

Цены на драгоценный металл на торговой неделе с 9 по 13 сентября достигали рекордных показателей. Так, 12 сентября, в четверг, стоимость золота обновила исторический максимум, поднявшись по состоянию на 16:12 мск на нью-йоркской бирже Comex до 2 576 долларов за тройскую унцию, а через несколько минут — до 2576,55 доллара.