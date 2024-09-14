Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик объяснил, куда «рвануло» золото и ждать ли новых рекордов

В пятницу, 13 сентября, стоимость золота впервые в истории превышала $2600 за тройскую унцию. Почему поднимается цена драгметалла, как рекорды отразятся на российских валюте и экономике и каковы дальнейшие прогнозы по стоимости самого надежного в мире актива — рассказал Финансам Mail Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Цены на драгоценный металл на торговой неделе с 9 по 13 сентября достигали рекордных показателей. Так, 12 сентября, в четверг, стоимость золота обновила исторический максимум, поднявшись по состоянию на 16:12 мск на нью-йоркской бирже Comex до 2 576 долларов за тройскую унцию, а через несколько минут — до 2576,55 доллара.

Следующие рекорды золото установило на следующий день, в пятницу 13-го. В районе 8 утра декабрьский фьючерс на Comex достигал 2598,2 доллара за тройскую унцию. А уже после полудня показатель подскакивал до 2600,75 доллара.

«Цена на золото растет, так как увеличилась вероятность более агрессивного снижения ставки ФРС США», — говорит Николай Дудченко.

Он поясняет, что в настоящее время вероятность понижения ставки на 50 bp, то есть до 4,75−5%, на ближайшем заседании 18 сентября приблизилась к 50%. Росту вероятности способствовала статистика по уровню инфляции в США в августе, опубликованная на текущей неделе.

Как отметил аналитик, рекордные цены на золото не окажут прямого влияния на рубль и экономику.

«Безусловно, рост золота выгоден, так как Россия занимает 5-ое место в мире по размеру золотых запасов (2 335,85 т., согласно оценке World Gold Council). Чем выше цена на золото — тем выше стоимость российских золотых запасов», — подчеркивает он.

Между тем, указывает Николай Дудченко, на курс рубля влияет ставка Банка России, сальдо торгового баланса и операции экспортеров, ЦБ и Минфина на валютном рынке.

Аналитик добавил, что рост стоимости драгметалла может быть продолжен.

«В IV квартале при оптимистичном сценарии возможен выход цены на золото к отметке $2700 за тройскую унцию», — заключает он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».