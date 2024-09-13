Цена золота впервые в истории превысила $2600 за унцию

Цены на золото обновили исторический максимум. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) в 12:30 мск поднялась на 0,7%, до $2600,7 за тройскую унцию. Цены на золото бьют рекорды второй день подряд.
С начала года рост цен на золото превысил 23% на фоне усиления ожиданий того, что ФРС США вскоре начнет цикл сокращения ставок, пишет Bloomberg. Кроме того, росту цены способствовало повышение спроса на активы-убежища из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Ралли в золоте также помогли активные покупки драгоценного металла со стороны центральных банков и устойчивый спрос на внебиржевом рынке.
«Мы движемся к среде с более низкими процентными ставками, поэтому золото становится намного более привлекательным», — рассказал главный операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкариан. Он также отметил, что предстоящие снижения ставки ФРС США могут быть гораздо более частыми, а не более масштабными.
Для рынка золота начало цикла снижения процентных ставок, вероятно, добавит поддержки, независимо от размера снижения, считает глава отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен. Более низкие ставки, как правило, позитивно сказываются на цене золота.
ФРС удерживает процентные ставки на высоком уровне уже больше года. Сейчас они находятся на уровне 5,25−5,5% — максимуме с начала 2001 года. По данным инструмента CME FedWatch, сейчас рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки США на 25 базисных пунктов по итогам заседания ФРС 18 сентября в 59%, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов — в 41%.
В Bank of America допустили рост цен на золото до $3000 за унцию. По мнению аналитиков банка, цена драгоценного металла может достичь этой отметки в течение ближайших 12−18 месяцев. Это может произойти в случае, если ставки в США снизятся, а спрос со стороны крупных институциональных инвесторов увеличится.
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