Цена золота впервые в истории превысила $2600 за унцию

С начала года рост цен на золото превысил 23% на фоне усиления ожиданий того, что ФРС США вскоре начнет цикл сокращения ставок, пишет Bloomberg. Кроме того, росту цены способствовало повышение спроса на активы-убежища из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Ралли в золоте также помогли активные покупки драгоценного металла со стороны центральных банков и устойчивый спрос на внебиржевом рынке.