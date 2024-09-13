Рекрутеры назвали профессии с максимальным ростом зарплат

Вакансии водителя, промоутера и специалиста технической поддержки стали лидерами по росту предлагаемых работодателями зарплат в первом полугодии 2024 года. Об этом свидетельствуют данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, предоставленные по запросу РБК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплатные предложения для таких специалистов увеличились в диапазоне 48−64%.



Медиана зарплат, которые в целом по всем вакансиям предлагали российские работодатели в первом полугодии, составила 62,8 тыс. руб. в месяц, оценили в hh.ru. Это значит, что в половине вакансий была указана зарплата ниже, в другой половине — выше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень предлагаемой оплаты труда вырос более чем на треть (35%). «Прирост зарплат наблюдался во всех отраслях экономики и бизнеса», — сообщили в hh.ru.



По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в первом полугодии достигла 83,6 тыс. руб., увеличившись на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальная заработная плата (то есть скорректированная на инфляцию) приросла на 9,4%. В 2023 году реальные зарплаты увеличились максимальным темпом за последние пять лет, сообщал РБК.



Профессии — лидеры роста Hh.ru приводит перечень вакансий, где произошел наибольший рост средних зарплатных предложений за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Среди них:



водитель — с 76,4 тыс. до 125,4 тыс. руб., на 64%; промоутер (занимается прямой рекламой товаров и услуг) — с 35,6 тыс. до 58,2 тыс. руб., на 63%; специалист техподдержки — с 35,4 тыс. до 52,4 тыс. руб., на 48%; руководитель отдела аналитики — с 110,1 тыс. до 160,5 тыс. руб., на 46%; бортпроводник — с 70 тыс. до 100 тыс. руб., на 43%; токарь, фрезеровщик, шлифовщик — с 103,1 тыс. до 143,7 тыс. руб., на 39%. Кроме того, примерно на треть выросло среднее предложение зарплат у аудиторов, разнорабочих, менеджеров по компенсациям и льготам, электромонтажников, следует из данных hh.ru.



По данным «Авито Работа», значительный рост предлагаемых зарплат для новых специалистов был зафиксирован на позициях синих воротничков — бетонщика (+58% год к году), фасовщика (+57%), сотрудника склада (+54%), монолитчика (+43%), строителя (+41%).



Этот тренд сохранится на ближайшие пять лет, сказали РБК во ВНИИ труда Минтруда. «На пятилетнем горизонте мы видим устойчивый рост [спроса] на высококвалифицированных специалистов рабочих специальностей, а также на инженерные кадры в большинстве отраслей и сфер деятельности», — отметили там.



Надолго сохранится и рост зарплат водителей, которые возглавили рейтинг от hh.ru, поскольку ситуация с кадрами из года в год лишь ухудшается, полагают в автомобильном перевозчике грузов ГК Rusta. «Дефицит водителей — это устойчивый тренд всех последних лет, если не всего последнего десятилетия. Причин тому много. Первая и фундаментальная: старение кадров, молодежь объективно не стремится в профессию», — сказали там.



В сегменте водителей с личными машинами, которые в основном работают в курьерской доставке, дефицит меньше, чем среди тех, кто управляет фурами, говорит руководитель HR-отдела производственного департамента Boxberry Ольга Чернова. Рост зарплат у них тоже не такой значительный: чаще всего им индексируются затраты на бензин, чтобы компенсировать расходы по рыночным ценам, уточняет она.



Центр экономического прогнозирования Газпромбанка на основе данных мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ выделил группы населения с нетипично высоким ростом доходов в 2023 году. К ним относятся рабочие следующих отраслей и специальностей:



транспорт и логистика (водители грузовых автофур и платформ, водители легковых автомобилей, механики и слесари по автодвигателям); строительство (водители грузовых автофур, мастера в строительстве, прорабы, сварщики, штукатуры, электрики, руководители в строительных организациях); ВПК (электрики, мастера на производстве, техники, инженеры, рабочие токарных станков); IT (программисты, разработчики ПО); машиностроение (мастера на производстве, сварщики, техники, инженеры, слесари механосборочных работ). В каких отраслях зарплаты растут сильнее всего Транспортно-логистическая отрасль стала лидером и по размеру медианной зарплаты. По данным hh.ru, в первом полугодии 2024 года медиана предлагаемых зарплат в компаниях этого сегмента составила 139 тыс. руб. Далее — организации в сфере добычи полезных ископаемых (116 тыс. руб.) и тяжелого машиностроения (110 тыс.), а также строительные (103 тыс.) и нефтегазовые компании (102 тыс.). Самые скромные предложения фиксировались у организаций в области культуры и искусства (55 тыс. руб.), в телекоммуникационной индустрии (52 тыс.) и розничной торговле (52 тыс.).



Транспортно-логистические компании со значительным отрывом лидируют и по темпам увеличения зарплат. В первом полугодии 2024 года они предлагали соискателям в два раза больше, чем годом ранее, тогда как участники других сегментов экономики увеличивали размер оплаты труда максимум примерно на треть, отмечают в hh.ru. Помимо логистики значительный рост зарплат для соискателей наблюдался в нефтегазовой отрасли (+38% год к году), на автопредприятиях (+33%), в государственных бюджетных учреждениях (+33%), в металлургической отрасли (+26%), в сегментах производства промышленного оборудования (+26%) и химической продукции (+25%).



Меньше всего зарплаты подняли в некоммерческих организациях (+4%), образовательных учреждениях (+6%) и финансовых организациях (+8%).



Росстат фиксирует наибольший прирост начисленной заработной платы в первом полугодии в следующих отраслях: производство кокса (+30%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+30%), деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (+30%), обработка древесины (+28%), добыча нефти и природного газа (+25%).



По данным «Работа.ру» (входит в экосистему «Сбера»), 47% российских компаний сообщили, что повысили заработные платы сотрудникам в первом квартале 2024 года, говорит замгендиректора сервиса и операционный директор сервисов «Подработка» и «СберПодбор» Александр Ветерков. 36% организаций планировали и дальнейшее их увеличение во втором квартале.



Кроме того, мощный рост зарплатных предложений продемонстрировали вакансии для студентов, с помощью которых работодатели пытаются закрыть потребность в дополнительных кадрах: в первом квартале компании готовы были платить за стажировку 100,2 тыс. руб., что на 23,4% больше, чем годом ранее, указал Ветерков. Обеспеченность кадрами во втором квартале 2024 года снизилась до минимума за всю историю наблюдений, констатировал Банк России в мониторинге предприятий.



Как меняются доходы топ-менеджеров Совокупные доходы, включающие в себя не только зарплаты (но и, например, бонусы и премии), наиболее выраженно увеличиваются у управленцев в машиностроении и логистике в части железнодорожных и морских перевозок, говорит партнер консалтинговой компании Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных.



Если смотреть в разрезе функционала, наиболее сильно прирастают доходы у финансовых управленцев, операционных директоров, которые отвечают за операционную эффективность. «Достаточно сильно растут доходы у тех, кто занимается развитием бизнеса, в том числе за рубежом, поскольку у многих российских компаний, частных и государственных, есть вектор на выход на рынки Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Управленцы, которые имеют наработанные связи, опыт развития экспортных продаж, развития бизнеса за рубежом, сейчас очень ценятся», — отмечает Забазарных.



Она напоминает также, что зарплатные ожидания кандидатов при смене работы увеличиваются и на фоне расширения прогрессивной шкалы НДФЛ со следующего года.



Вместе с тем рост доходов управленцев не такой взрывной, как у синих воротничков — специалистов рабочих профессий, линейных мастеров, поскольку в рабочих специальностях наблюдается более жесткий дефицит кадров, указывает эксперт. «Здесь имеет значение ряд факторов: это и отток кадров в связи с СВО, и ощутимый упор на увеличение объемов военно-промышленного комплекса, также наблюдается отток мигрантов, которые занимали определенные низовые должности», — поясняет она. По словам Забазарных, особый кадровый голод на всех уровнях — от рабочих до директоров заводов — наблюдается на крупных производствах. Если рост доходов топ-менеджеров по итогам года прогнозируется в среднем на 20−40%, то доходы синих воротничков могут вырасти вдвое, ожидают в Kontakt InterSearch Russia.



«Кафетерий льгот» и соцпакет Минэкономразвития ожидает, что рост реальных зарплат составит по итогам этого года 9,2%, а затем замедлится до 4,1% в 2027 году. Действительно, в скором времени зарплатная гонка сойдет на нет и темпы роста окладов стабилизируются, прогнозирует директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов.



Среди нефинансовых способов привлечения кадров, актуальных сегодня, он выделяет «уникальные бонусы и льготы». «Например, сегодня нередки истории, когда в качестве способа долгосрочной мотивации наниматель предлагает ценным кадрам частичную компенсацию ипотечных платежей. Популярным становится и формат “кафетерия льгот”, в рамках которого сотрудники самостоятельно могут выбирать важные для них элементы соцпакета», — перечисляет он.



Действительно, работодатели уже сейчас используют для привлечения сотрудников не только финансовые аргументы, но и инструменты нематериальной мотивации, такие как расширенные соцпакеты, гибкий график, отмечает Чернова. Кроме того, на этом фоне значительно снижаются требования к кандидатам, указывает она.