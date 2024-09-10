Индекс Мосбиржи, дивгэп «Северстали» и дивиденды «Яндекса»: дайджест

Сталелитейная компания ранее направила инвесторам дивиденды за первый квартал в размере ₽38,3 на акцию, в общей сумме полугодовая выплата составляет ₽69,36 на акцию. По оценкам аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, благодаря высвобождению оборотного капитала выплаты «Северстали» во втором полугодие 2024 года могут вырасти до ₽80 на акцию. По ее мнению, бумаги компании после дивгэпа могут восстановиться в ближайшие недели, если будет наблюдаться восходящее движение всего российского фондового рынка.