Индекс Мосбиржи, дивгэп «Северстали» и дивиденды «Яндекса»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в понедельник, 9 сентября, по итогам основной торговой сессии прибавил 3,04%, до 2703,17 пункта. Индикатор растет вторую торговую сессию подряд, последний раз выше 2700 пунктов он торговался 30 августа 2024 года.
Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2720,74 пункта. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии вырос на 2,4%, до 942,14 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 9 сентября показали акции АФК «Система» (+7,23%), расписки Ozon (+6,89%), акции «Европлана» (+6,25%), ВК (+5,85%) и НЛМК (+5,73%). Снижение показали только четыре бумаги: обыкновенные акции «Сегежи» (-2,21%), «Мечела» (-1,9%), МКБ (-1,04%), и привилегированные акции «Мечела» (-0,72%).
На прошлой неделе был зафиксирован годовой минимум по бенчмарку — 2512,7 пункта. В моменте он снижался с майских максимумов на 28,65%, а с начала года — на 18,92%. Сейчас настроения инвесторов изменились в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке. «Судя по всему, рынок пытается заранее отыграть сценарий возможного сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 18% на пятничном заседании», — отметила аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что технически у индекса Мосбиржи есть предпосылки для дальнейшего подъема и теста динамической линии нисходящего тренда, тянущегося с пиковых значений мая. Сейчас, отмечает он, линия проходит под отметкой 2750 пунктов. «Очевидно, сразу фондовые медведи не сдадутся, и от сопротивления будет откат, но в дальнейшем есть фундаментальные предпосылки к слому негативной формации рынка», — полагает он.
Максимум, достигнутый 9 сентября, окажется верхней границей коридора, в котором индекс Мосбиржи будет торговаться до пятничного заседания ЦБ, считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Он отмечает, что хотя техническая перепроданность в большинстве голубых фишек снята, новых важных драйверов роста нет.
По словам аналитика финансовой группы «Финам» Игната Иванова, с технической точки зрения индекс Мосбиржи приблизился к уровню сопротивления около 2730 пунктов. Он полагает, что с учетом сильной динамики на последних сессиях и умеренного показателя РТС, сохраняется небольшой потенциал роста. По мнению Кожуховой, преодоление индексом Мосбиржи и РТС отметок 2720 пунктов и 950 пунктов соответственно, может дать им новый импульс к росту.
Дивидендный гэп «Северстали»
10 сентября акции «Северстали» первый день будут торговаться без дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия 2024 года по ₽31,06 на обыкновенную акцию. По цене закрытия 9 сентября это дает около 2,4% дивдоходности.
По словам руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василия Карпунина, из-за дивидендной отсечки акции «Северстали» 10 сентября откроются с гэпом вниз на 2−2,5%. При этом по итогам торгов 9 сентября бумаги «Северстали» выросли на 5,55% до ₽1313. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков связал такой скачок с ростом мировых цен на сталь и увеличением экспортных поставок.
Сталелитейная компания ранее направила инвесторам дивиденды за первый квартал в размере ₽38,3 на акцию, в общей сумме полугодовая выплата составляет ₽69,36 на акцию. По оценкам аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, благодаря высвобождению оборотного капитала выплаты «Северстали» во втором полугодие 2024 года могут вырасти до ₽80 на акцию. По ее мнению, бумаги компании после дивгэпа могут восстановиться в ближайшие недели, если будет наблюдаться восходящее движение всего российского фондового рынка.
Дивиденды «Яндекса»
На понедельник, 9 сентября, было запланировано собрание акционеров «Яндекса», среди вопросов на повестке — дивиденды за первое полугодие. Компания по-прежнему не раскрыла результат обсуждения дивидендов.
Совет директоров рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере ₽80 на акцию. По цене закрытия торгов в понедельник, 9 сентября, это дает доходность в размере 2,06%. Последний день для покупки акций «Яндекса» под дивиденды — 19 сентября. Ранее IT-гигант анонсировал, что планирует платить дивиденды на полугодовой основе.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,2, продать — по ₽89,2;
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Другие важные события
Московская биржа: старт торгов фьючерсами на акции ПАО «Распадская».
Германия: потребинфляция CPI в августе — 9:00 мск.
Еврозона: экономические прогнозы ЕЦБ — 12:00 мск.
ОПЕК: ежемесячный доклад по рынку нефти — 14:00 мск.
США: краткосрочные прогнозы Минэнерго по рынку нефти — 19:00 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2703,17 (+3,04%).
Индекс РТС: 942,14 (+2,04%).
S&P 500: 5471,10 (+1,16%).
Dow Jones Industrial Average: 40 829,59 (+1,2).
NASDAQ Composite: 16 884,60 (+1,16%).