Жилой ком: спрос на семейную ипотеку восстанавливается после падения

Несмотря на ужесточение условий по программе семейной ипотеки и отмены льготной, россияне после спада в июле начали снова активно подавать заявки на жилищные кредиты. Об этом «Известиям» рассказали аналитики и участники рынка. 49% из всего объема заявок приходились на семейную ипотеку. По сравнению с июлем рост составил 10% и продолжает увеличиваться. Опрошенные эксперты пояснили, что эта льготная программа кредитования осталась одной из немногих доступных для покупателей. Но ситуация на рынке первичного жилья остается крайне сложной, формируется отложенный спрос, что в будущем может привести к сокращению доступного предложения и новой волне роста цен.