Российский сектор IT в фокусе: как на этом заработать инвестору

Высокотехнологичные компании продолжают оставаться одним из наиболее востребованных сегментов на фондовом рынке. Инвесторы готовы вкладываться в компании с высоким потенциалом роста и масштабирования бизнеса, несмотря на высокие мультипликаторы. Скучно не будет: активно сменяют друг друга периоды роста и коррекции, и похоже, что сектор вошел в период бума IPO. Кто собирается выходить на рынок, кто испугался волатильности, а кто уже успел удивить инвесторов, значительно опередив ближайших конкурентов? И главный вопрос: за кем из тех, кто уже не побоялся начать путь в публичном пространстве, интересно следить?
Индекс информационных технологий Мосбиржи включает в себя семь компаний — лидеров в своих сегментах, чьи бумаги пользуются большой популярностью как у частных, так и у институциональных инвесторов. Основную долю в базе расчета индекса составляют Ozon, ВК и Positive Technologies. Кроме них участвуют «Диасофт», «Группа Астра», Headhunter и Softline.
С начала года индекс вырос на 3%, тогда как отдельные бумаги — например, Positive Technologies — более чем на 20%. В сравнении с пиковыми значениями, достигнутыми в течение года, преимущественно в начале лета, сейчас на рынке наблюдается спад. «Бумаги компаний сектора потеряли от 7% до 40% от их пиковых значений в течение этого года по сравнению с падением индекса Мосбиржи на 18% с максимального значения», — сообщила РБК Анна Курбатова, старший аналитик Альфа-Банка.
Ослабление национальной валюты обычно оказывает поддержку фондовому рынку, привлекая экспортеров. После того как ЦБ повысил официальный курс доллара к рублю до трехмесячного максимума, индекс Мосбиржи вырос на 1,4%. В условиях повышенной угрозы девальвации рубля это может стать переходом к новому, восходящему тренду на рынке. Так или иначе, в плане первичных размещений потепление на рынке в целом и в IT-секторе в частности уже началось.
С декабря 2021 года состоялось первичное размещение пяти значимых российских технокомпаний. В декабре 2021 года direct listing без участия институциональных инвесторов провел крупный игрок в области кибербезопасности Positive Technologies. Компания стала первой, разместившей акции с полным фокусом на розничных инвесторах и с листингом только на Московской бирже. При этом она задала новый стандарт прозрачности и взаимодействия с инвесторами. Ранее неизвестная широкой аудитории за счет специфики В2В-бизнеса компания сделала ставку на открытость и доступность, за счет чего инвесторы смогли погрузиться в ее инвестиционный кейс и понять перспективы роста отрасли. С момента выхода на биржу до дня написания статьи рост акций составил 217,27%.
В сентябре 2023 года на Московской и Санкт-Петербургской биржах состоялось размещение акций Softline. Это был не первый заход компании в публичное поле: в 2021 году компания размещалась на бирже в Лондоне, тогда цена размещения была втрое выше. Сразу после размещения цена акций обрушилась на 10%, и хотя аналитики называли бумаги перспективными, за минувший год они не показали результата: на момент написания статьи компания торговалась на 35,7% ниже цены размещения на Мосбирже.
«Группа Астра», провайдер отечественной ОС Astra Linux, вышла на биржу в октябре 2023 года. Размещение состоялось по верхней планке, далее с момента выхода на биржу бумаги показали рост 9,2%.
В феврале 2024 года на биржу вышла компания «Диасофт», разработчик ПО для финансового сектора. Непосредственно после выхода на биржу компания показала незначительный рост, но затем бумаги сильно просели и на момент написания статьи торговались на 20,78% ниже цены размещения.
В июне 2024 года вышел на рынок разработчик экосистемы IT-решений для корпоративных коммуникаций IVA Technologies. Его бумаги не выходили из красной зоны и сейчас торгуются на 35,2% ниже первичного размещения.
Сегодня, на фоне значительной доли розничных инвесторов на рынке, одним из ключевых вопросов является дивидендная политика. Если ранее от высокотехнологичных компаний никто не ожидал дивидендов, теперь своей прибылью с акционерами готовы делиться практически все новые эмитенты, а также и ранее размещенные на бирже техи.
Positive Technologies оказалась в числе первых компаний, задавших тон в деле выплаты дивидендов. Суммарно на дивиденды за 2023 год компания направила ₽6,547 млрд, или ₽99,19 на акцию. На выплату дивидендов пошло 75% от управленческой чистой прибыли.
«Группа Астра» утвердила дивиденды за первое полугодие в размере ₽7,6 на акцию с доходностью 1,4%.
Yandex, исключенный из большинства индексов Мосбиржи в связи с разделением бизнеса и регистрацией компании в России, готов платить близкие к максимальным суммы. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽80 на акцию. По текущей цене выплата дает дивдоходность 2,1%.
«Диасофт», входящий в MOEXIT, по итогам первого полугодия готов выплатить дивиденды в размере ₽45 на акцию с дивдоходностью 0,9%.
Инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Антон Пацер в комментарии для РБК дал прогноз, что «Ростелеком» будет осуществлять выплаты по привилегированным акциям: ожидаемый дивиденд — ₽6, доходность — 8,1%, целевая цена — ₽95.
Еще один новый тренд в IТ-сегменте — раскрытие дополнительных показателей отчетности, характерных для технологических компаний. Среди них — управленческий показатель «отгрузки», капитализируемые расходы на разработку, чистая управленческая прибыль (NIC), EBITDAC. В той или иной степени дополнительные показатели раскрывают Positive Technologies, Astra, IVA Technologies и эмитенты, планирующие размещение на бирже.
Этой осенью «Ростелеком» планирует вывести на IPO дочернюю компанию в сфере облачных услуг и ЦОД — «РТК-ЦОД». IPO одной из дочек может повысить оценку других цифровых бизнесов «Ростелекома» и создать условия для вывода на биржу кластеров «Кибербезопасность», «Цифровой регион» и других.
До конца года IPO на Мосбирже может провести российский разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata, на первичном размещении компания может привлечь до ₽5 млрд.
Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте B2B «КИФА» планировала листинг уже в июле-августе, но отложила планы из-за временно неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Сразу две EdThech-компании могут оказаться в публичном поле, где на данный момент у них нет ни одного конкурента. Речь идет о Skillbox и Skyeng. Первая — образовательная онлайн-платформа с широким спектром преподаваемых предметов, вторая — специализированная, для изучения английского языка. Капитализации могут составить до ₽55 млрд и до ₽5 млрд соответственно.
Также в этом году могут состояться IPO провайдера облачной инфраструктуры Selectel, создателя системы распознавания лиц «Папилон», «Икс Холдинг» и других. Очевидно, что новые эмитенты будут стремиться показать свой бизнес в деталях, используя дополнительные показатели отчетности, и повторить кейсы лидеров рынка, таких как Positive Technologies и Ozon.
В этом году президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до 2030 года провести IPO не менее десяти российских высокотехнологичных компаний в рамках программы Национальной технологической инициативы. Капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться и составить 66% ВВП.
Несмотря на исключение из индексов, аналитики советуют обращать внимание на Yandex.
«Мы выделяем Yandex и HeadHunter. В Yandex после завершения реорганизации и на фоне продолжающегося быстрого роста бизнеса ждем роста котировок на горизонте до года до уровней, которые более справедливо отражают фундаментальные факторы бизнеса. Наша целевая цена — ₽5060. HeadHunter интересен уверенным ростом бизнеса на фоне сохраняющегося дефицита на рынке труда, сильной генерацией денежного потока и перспективой возвращения к выплате дивидендов по завершении реорганизации. Целевая цена — ₽5450», — прогнозирует Анна Курбатова.
Также при текущем уровне котировок она назвала акции Positive Technologies перспективной бумагой, интерес инвесторов к которой должен повыситься к концу года по мере приближения к высокому сезону в секторе IT. По состоянию на 15 августа Альфа-Банк оценивал потенциал роста бумаги в 41% на ближайшие 12 месяцев с целевой ценой ₽4100.
Алексей Головинов, главный аналитик ПСБ, считает, что сейчас все компании сектора заслуживают внимания. «Процесс импортозамещения открыл большие возможности перед российскими компаниями — они увеличивают долю рынка, но при этом зачастую им требуется много вложений в развитие. Для среднесрочных инвесторов могут быть интересны акции Yandex, Softline, Ozon. Также стоит следить за котировками бумаг HeadHunter. Возможная просадка акций HeadHunter после возобновления торгов открывает хорошую возможность для формирования позиции. На краткосрочном горизонте можно отметить лишь акции “Астры”, ЦИАН и “Диасофт”, — утверждает эксперт.
Размещения 2024 года показывают, что наибольшее внимание инвесторы отдают сектору IТ и высокотехнологичным бизнесам из смежных отраслей. По сути, сегодня технологические компании, выступая в роли лидеров в своем сегменте бизнеса, трансформируют и фондовый рынок. Детальное раскрытие информации, динамичный рост бизнеса в прошлом и на перспективу, готовность выплачивать дивиденды, открытость и доступность менеджмента — все это выделяет новых техов на фоне традиционных голубых фишек и тем самым стимулирует инвесторов с большим вниманием смотреть за компаниями роста и вкладываться в них, чтобы расти вместе с ними.