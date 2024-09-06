Российский сектор IT в фокусе: как на этом заработать инвестору

Высокотехнологичные компании продолжают оставаться одним из наиболее востребованных сегментов на фондовом рынке. Инвесторы готовы вкладываться в компании с высоким потенциалом роста и масштабирования бизнеса, несмотря на высокие мультипликаторы. Скучно не будет: активно сменяют друг друга периоды роста и коррекции, и похоже, что сектор вошел в период бума IPO. Кто собирается выходить на рынок, кто испугался волатильности, а кто уже успел удивить инвесторов, значительно опередив ближайших конкурентов? И главный вопрос: за кем из тех, кто уже не побоялся начать путь в публичном пространстве, интересно следить?