Россияне раскрыли главные источники финансирования для инвестиций в жильё

Почти половина россиян (46%) используют собственные средства для покупки инвестиционного жилья, говорится в исследовании, опубликованном в «РБК-Недвижимость». В опросе приняли участие 3 тысячи человек из разных регионов, которые приобрели жилье за последние три года.
Большинство россиян старше 65 и 45—54 лет используют накопления для покупки инвестиционного жилья. Реже всего к этому прибегают люди в возрасте 25—34 лет. Но именно эта группа лидирует по доле ипотечных покупок. В среднем по стране жилищные кредиты для инвестиционных целей использовали 26% опрошенных.
Чаще других к ипотеке прибегали жители Санкт-Петербурга — 40%. Инвестиционное жилье в новостройках и на вторичном рынке покупали 40 и 37% соответственно, а землю под индивидуальное жилищное строительство — 19%.
Третьим по популярности инструментом финансирования инвестиционного жилья оказалась имеющаяся недвижимость — 22%. Чаще всего к этому варианту прибегали респонденты от 65 лет — 44%.
Материнский капитал для приобретения инвестиционной жилой недвижимости использовали 16% опрошенных россиян. Чаще всего с его помощью приобретали участки под ИЖС — 21%.
Потребительские кредиты для покупки инвестиционного жилья брали 13% опрошенных. Наибольшая доля таких респондентов — люди в возрасте от 65 лет — 32%. Ещё 12% респондентов занимали деньги у родственников, друзей или знакомых. Чаще всего это делали покупатели в возрасте от 25 до 34 лет — 16%. По 11% опрошенных пользовались рассрочкой от застройщика или продавали движимое имущество.
Жилищный сертификат для покупки инвестиционных объектов задействовали 8% опрошенных. Чаще всего это покупатели в возрасте 18−24 лет — 14% и 25−34 лет — 9%. Две трети инвесторов (66%) сотрудничали с агентами по недвижимости, доля покупателей объектов на вторичном рынке среди них — 78%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».