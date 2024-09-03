Россияне раскрыли главные источники финансирования для инвестиций в жильё

Потребительские кредиты для покупки инвестиционного жилья брали 13% опрошенных. Наибольшая доля таких респондентов — люди в возрасте от 65 лет — 32%. Ещё 12% респондентов занимали деньги у родственников, друзей или знакомых. Чаще всего это делали покупатели в возрасте от 25 до 34 лет — 16%. По 11% опрошенных пользовались рассрочкой от застройщика или продавали движимое имущество.