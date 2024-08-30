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Российский рынок завершает месяц значительными потерями

Экспертные советы, статьи и рекомендации Елены Кожуховой, специалиста в области экономики и инвестиций, — в проекте Финансы Mail.

Елена Кожухова
аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Источник: Reuters

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются продолжить начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после роста в начале сессии завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. В минусе на фоне падения акций Nvidia оказался высокотехнологичный Nasdaq. В то же время Dow Jones Industrial Average благодаря интересу к акциям чувствительных к экономическим циклам компаний поднялся до нового исторического пика. Макроэкономические данные четверга заверили инвесторов в стабильности крупнейшей экономики мира и показали её расширение во 2-м квартале по пересмотренным данным на 3% к/к после роста на 1,4% кварталом ранее при замедлении роста базового ценового индекса потребления с 3,7% до 2,8% к/к.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. В пятницу основное внимание рынков будет направлено на предпочитаемый ФРС индикатор инфляции — базовый ценовой индекс потребления за июль: данные могут показать ускорение роста показателя с 2,6% до 2,7% г/г — умеренно негативный сигнал.

События дня:

  • отчет по рынку труда Германии за август (10.55 мск)
  • предварительный индекс потребительских цен еврозоны за август (12.00 мск)
  • уровень безработицы еврозоны в июле (12.00 мск)
  • личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за июль (15.30 мск)
  • Чикагский индекс производственной активности за август (16.45 мск)
  • окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за август (17.00 мск)
  • собрание акционеров РусАгро по редомициляции
  • собрание акционеров Северстали по дивидендам за 1-е полугодие 2024 г
  • финансовые и операционные результаты Глобалтранса за 1-е полугодие 2024 г

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».