Российский рынок завершает месяц значительными потерями

Торги на фондовых биржах США накануне после роста в начале сессии завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. В минусе на фоне падения акций Nvidia оказался высокотехнологичный Nasdaq. В то же время Dow Jones Industrial Average благодаря интересу к акциям чувствительных к экономическим циклам компаний поднялся до нового исторического пика. Макроэкономические данные четверга заверили инвесторов в стабильности крупнейшей экономики мира и показали её расширение во 2-м квартале по пересмотренным данным на 3% к/к после роста на 1,4% кварталом ранее при замедлении роста базового ценового индекса потребления с 3,7% до 2,8% к/к.