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Стало известно, что должен знать каждый ипотечник

Приобретенная в ипотеку квартира остается в залоге у банка до полного погашения кредита, ее нельзя подарить или продать без согласия кредитной организации. Об этом рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Заемщики имеют право на налоговый вычет за покупку жилья, который можно получить до полного погашения ипотеки. Также дополнительно предоставляется вычет на сумму до 3 млн рублей по процентам ипотеки, что может вернуть до 650 тысяч рублей налога», — добавил депутат.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на обязательное страхование квартиры и призвал не забывать о мерах государственной поддержки семей с детьми и возможностях рефинансирования ипотеки.

«Еще один важный момент — раздел имущества при разводе. Если квартира приобретена в браке, она считается совместно нажитым имуществом и при разводе делится поровну, даже если ипотеку выплачивает только один супруг. Если ипотека была оформлена до брака, то разделу подлежит только часть платежей по ней, что решается через суд», — заключил Чаплин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».