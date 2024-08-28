Стало известно, что должен знать каждый ипотечник

«Заемщики имеют право на налоговый вычет за покупку жилья, который можно получить до полного погашения ипотеки. Также дополнительно предоставляется вычет на сумму до 3 млн рублей по процентам ипотеки, что может вернуть до 650 тысяч рублей налога», — добавил депутат.
Кроме того, парламентарий обратил внимание на обязательное страхование квартиры и призвал не забывать о мерах государственной поддержки семей с детьми и возможностях рефинансирования ипотеки.
«Еще один важный момент — раздел имущества при разводе. Если квартира приобретена в браке, она считается совместно нажитым имуществом и при разводе делится поровну, даже если ипотеку выплачивает только один супруг. Если ипотека была оформлена до брака, то разделу подлежит только часть платежей по ней, что решается через суд», — заключил Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».