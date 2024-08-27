Каким будет курс рубля 28 августа 2024: прогноз эксперта

После невероятного позитива на рынках в индекс вырос вчера сразу на 3,8%, логично было бы ожидать технического отката с фиксации доходностей в ряде бумаг. Однако рынок сегодня предпочел не сразу определяться с дельнейшим движением. Если на первую половину дня запаса положительной энергии еще хватило для небольшого плюса, то уже после обеда индикатор российского рынка вернулся к значениям открытия 2 758 пунктов (-0,2%).
Основные продажи логично начались с лидеров «народного портфеля». Сбербанк, Газпром, Лукойл и НОВАТЭК теряли в среднем около 1%. Несколько поддерживали рынок от более глубокого ухода в «красную зону» такие компании как CIAN, ЛСР и Полюс Золото. В целом, связанные исключительно с материальными активами — недвижимостью и золотом. В случае с CIAN позитив также связан с завершением процесса редомициляции.
Отдельно можно выделить негатив по бумагам ГМК Норильский Никель — акции компании снизились на −1,64% (до 116,5 рублей).
Как мы отмечали и вчера, не стоит делать выводов по одному пусть и заметному торговому дню. На рынке сохраняется давление высоких доходностей со стороны консервативных инструментов и рано говорить о перетоке активов обратно в акции и вообще в рисковые инструменты.
Также отмечаем отсутствие фундаментальных факторов для роста рынка и приближение нового заседания ЦБ, на котором не исключено очередное ужесточение политики регулятора. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 августа: 2750 — 2700 пунктов.
На срочном рынке доллар еще немного укрепил свои позиции по отношению к рублю, ближайший фьючерс (Si-9.24) подрос на 0,26% до 89 350. На внебиржевых торгах рубль потерял еще больше, снизившись до 91,0952 рубля. Важно, что спред между этими двумя курсами постепенно уменьшается, все больше стремясь к паритету.
Нельзя не учитывать приближения заседания ФРС, где скорее всего уже в сентябре ставка может быть понижена, что логично надавит и на американскую валюту, которая напрямую коррелирует с ней.
Прогноз курса рубля на 28 августа: 90 — 92 рубля за доллар.
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