Каким будет курс рубля 28 августа 2024: прогноз эксперта

После невероятного позитива на рынках в индекс вырос вчера сразу на 3,8%, логично было бы ожидать технического отката с фиксации доходностей в ряде бумаг. Однако рынок сегодня предпочел не сразу определяться с дельнейшим движением. Если на первую половину дня запаса положительной энергии еще хватило для небольшого плюса, то уже после обеда индикатор российского рынка вернулся к значениям открытия 2 758 пунктов (-0,2%).