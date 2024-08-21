Заначка растет: почему россияне стараются сберегать деньги

— Тезис о том, что в период роста инфляции откладывать деньги особого смысла нет, очень спорный. Во-первых, инфляция у нас будет постоянно и это не повод забывать про резервы. Во-вторых, хранить деньги можно не только в рублях — да, твердые валюты тоже обесцениваются, но есть золото, серебро, есть инструменты на фондовом рынке, хотя к нему сейчас доверия у людей немного. В-третьих, актив — это то, что быстро может стать деньгами. Понятно, что деньги — это самая ликвидная история, но, к примеру, квартиру, которая сдается в аренду, можно тоже относительно быстро превратить в кеш, а вкладываются у нас как раз в основном в недвижимость.