Заначка растет: почему россияне стараются сберегать деньги

Всё больше россиян имеют значительные накопления, которые позволяют им сохранять привычный образ жизни на протяжении месяцев даже при отсутствии источников дохода. Таковы результаты исследования НАФИ и СК «Росгосстрах жизнь» в рамках проекта «Финансовая грамотность россиян — 2024». Общее число граждан, имеющих многомесячные сбережения, достигло 27% респондентов. О том, почему число бережливых россиян растет и какую сумму нужно иметь в качестве подушки безопасности, — в материале «Известий».
Продержаться три месяца
Согласно исследованию, число россиян с существенным объемом накоплений за последние четыре года выросло с 20 до 27% опрошенных. Рекорд, впрочем, был установлен в 2022 году, когда эта доля достигала 32% — почти каждый третий. Достаточными сбережениями в методологии НАФИ называются суммы, превышающие трехмесячный доход респондента. Около 15% россиян располагают деньгами, которые могут заместить их доходы на отрезке от трех месяцев до полугода, еще 12% имеют средства более чем на шесть месяцев.
Чаще люди с финансовой подушкой встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), россиян с высшим образованием (37%), руководителей (54%), квалифицированных специалистов (37%), а также среди тех, кто оценивает уровень своего материального положения как хороший или отличный (42%).
Всё же пока большая доля россиян имеет куда меньшую заначку. Каждому четвертому (27%) опрошенному хватит накоплений на один-два месяца, каждому пятому (21%) — на один месяц, а каждый шестой (17%) говорит, что в случае потери дохода сможет прожить на свои деньги менее недели. Тем не менее постепенно часть жителей страны, не имеющих сбережений или у которых недостаточные сбережения, сокращается. Одновременно выяснилось, что почти две трети (63%) граждан ведут семейный бюджет в той или иной форме.
Механизм защиты
С чем связано увеличение численности людей с подушкой безопасности? По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, в первую очередь нужно выделить повышение финансовой грамотности населения.
— Всё больше россиян начинают осознанно подходить к управлению своими финансами: ведут семейные бюджеты, планируют крупные покупки и контролируют свои доходы и расходы. Например, если в 2010 году только 25% граждан регулярно вели учет своих финансов, то к 2023 году этот показатель вырос до 45%. На сегодняшний день две трети россиян (65%) заявляют о том, что ведут личный или семейный бюджет.
Он добавил, что экономическая нестабильность и частые кризисы также способствовали тому, что люди стали более осмотрительно относиться к своим финансам. Многие начали создавать финансовые подушки безопасности как механизм защиты от непредвиденных ситуаций, таких как потеря работы или резкое ухудшение экономических условий.
Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский отмечает необходимость ведения просветительской работы с населением.
— Люди начали задумываться о том, что будет, если внезапно не станет работы, и поэтому стали продумывать заранее пути отхода. Так что рост финансовой подушки вкупе с ростом зарплат — это вполне логичное явление. Другой вопрос, что остальные 73% таких накоплений не имеют, и это как раз то, с чем нужно работать государству в лице ЦБ — полноценно, а не фиктивно двигаться в направлении финансового просвещения. Но сам факт постепенного увеличения числа людей с резервами, которые позволят прожить без дохода какое-то время, — это позитивный момент.
Аналитик ИК «Цифра брокер» Полина Щукина считает факторами, повлиявшими на настроения россиян, рост доходов населения, а также более легкую управляемость средствами на счетах.
— По данным Росстата, во II квартале 2024 года наблюдается рост реальных располагаемых доходов населения на 9,6% в годовом выражении. Рост доходов позволяет людям выделять часть средств на сбережения. Кроме того, современные финансовые инструменты и технологии сделали накопление более доступным и простым. Онлайн-банкинг и мобильные приложения позволяют быстро и удобно управлять своими сбережениями. Например, можно настроить автоматическое пополнение накопительного счета.
Сбережения в условиях инфляции
На сегодняшний день концепция бережливого поведения тем не менее ставится под сомнение из-за быстрого роста цен — инфляция перевалила за 9%. Какой смысл откладывать деньги про запас, если они обесценятся? Эксперты, однако, считают, что сберегать средства никогда не помешает.
— Несмотря на инфляционные риски, значительные сбережения всё равно необходимы. Финансовая подушка позволяет избегать долговых обязательств в случаях форс-мажорных обстоятельств и сохранять привычный уровень жизни. Например, сейчас инфляция удерживается в районе 9% в годовом исчислении, но даже при таких условиях наличие сбережений помогло многим семьям избежать финансовых трудностей, — говорит Кабаков.
Инфляции можно избежать, вкладывая сохраненные деньги в ликвидные активы, считает Кричевский.
— Тезис о том, что в период роста инфляции откладывать деньги особого смысла нет, очень спорный. Во-первых, инфляция у нас будет постоянно и это не повод забывать про резервы. Во-вторых, хранить деньги можно не только в рублях — да, твердые валюты тоже обесцениваются, но есть золото, серебро, есть инструменты на фондовом рынке, хотя к нему сейчас доверия у людей немного. В-третьих, актив — это то, что быстро может стать деньгами. Понятно, что деньги — это самая ликвидная история, но, к примеру, квартиру, которая сдается в аренду, можно тоже относительно быстро превратить в кеш, а вкладываются у нас как раз в основном в недвижимость.
Сколько нужно для счастья
Сколько именно нужно иметь в заначке? В целом 3−6-месячного дохода вполне достаточно, но есть нюансы.
По словам Кабакова, этот показатель может варьироваться в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Например, для семей с детьми или для людей, работающих в нестабильных отраслях, целесообразно иметь сбережения, покрывающие расходы на протяжении года. В среднем, если ваш ежемесячный доход составляет 50 тыс. рублей, финансовая подушка должна быть не менее 150−300 тыс. рублей, а в идеале — до 600 тыс. рублей.
— Оптимальный размер резерва, если не брать кейсы, когда пассивный доход полностью закрывает базовые потребности, — это размер годовых расходов, а не доходов. То есть это сумма, благодаря которой можно прожить год без потери в уровне комфорта. И копить здесь можно по-разному, поскольку всё зависит от уровня доходов и финансовой дисциплины конкретного человека. Кто-то может копить и с зарплатой 30−40 тыс., кому-то не хватает и полумиллиона в месяц. Так что вычленить нечто среднее по части сбережения довольно сложно из-за диаметрально противоположного уровня финграмотности у населения. Но базово-минимальный объем заначки должен быть не менее размера трехмесячных расходов, — рассказал Кричевский.
Как резюмировал Кабаков, рост финансовой грамотности, экономическая нестабильность и необходимость защиты от непредвиденных обстоятельств побудили россиян активнее формировать сбережения. Наличие финансовой подушки безопасности остается важным аспектом личного финансового планирования даже в условиях инфляции.