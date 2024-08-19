Индекс Мосбиржи, цены на золото, акции НОВАТЭКа: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи.
Российский рынок акций продолжил снижаться третью сессию подряд и по итогам торгов 19 августа потерял 0,35%, закрывшись на отметке 2828,2 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 0,47%, до 1002,12 пункта.
Наибольшее падение по итогам торгов показали акции «Сегежи» (-3,8%), расписки Ozon (-2,12%), акции НОВАТЭКа (-2%), «Магнита» (-1,99%), «Самолета» (-1,92%). Лидерами роста в составе бечмарка стали акции «Полюса» (+0,98%), «Россетей» (+0,74%), «Норникеля» (+0,7%), расписки «Русагро» (+0,68%) и акции ПИКа (+0,66%).
За прошедшую неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,71%. По словам аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, бенчмарк не смог получить новых драйверов для роста, несмотря на то что в рублевом сегменте в последние сессии наблюдалось оживление в моменты девальвации российской валюты. «В ближайшие дни понижательные риски в РФ остаются преобладающими», — полагает Елена Кожухова.
Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков также считает, что российский рынок акций остается под давлением. По его мнению, инвесторы обеспокоены геополитическими рисками, темпами роста инфляции и перспективами возможного повышения ставки. Кабаков полагает, что индекс Мосбиржи способен снова протестировать уровень 2800 пунктов при неожиданных негативных новостях, цель снижения индекса — 2700 пунктов.
Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов отметил, что рынок акций продолжает двигаться в узком диапазоне 2800−2900 пунктов. По его словам, пробитие нижней границы диапазона откроет возможность снижения до уровня 2750 пунктов.
Цены на золото
Рынок золота в пятницу обновил исторический максимум. Спотовые цены, по данным Bloomberg, впервые превысили отметку $2500 за унцию. Наиболее активно торгуемый фьючерс на золото на COMEX с поставкой в декабре вырос на 1,82%, закрывшись на рекордной отметке $2537,8. На пике контракт торговался на уровне $2548,3 за унцию.
Росту цен на золото способствуют надежды на то, что ФРС США близка к тому, чтобы начать снижение ставок, пишет Bloomberg. Такие ожидания вызвали вышедшие в пятницу данные по рынку жилья США. По данным за июль, число выданных разрешений на строительство сократилось на 3,99%, до 1,396 млн при прогнозе 1,430 млн. Объем строительства новых домов снизился на 6,85%, до 1,238 млн.
Более низкие ставки, как правило, позитивны для золота, поскольку оно не приносит процентного дохода.
Драгоценный металл вырос на 22,5% в этом году на фоне крупных закупок золота центральными банками и растущего оптимизма относительно смягчения денежно-кредитной политики. Он также стал объектом повышенного спроса как актив-убежище из-за растущих геополитических рисков, включая напряженность на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.
По прогнозу главы отдела глобальной стратегии на товарных рынках в TD Securities Барта Мелека, цены на золото могут достичь $2700, так как сошлись сразу несколько факторов — макроэкономические, монетарные, а также покупки центробаноков.
На фоне роста цен на золото лучший результат в составе индекса Мосбиржи в пятницу показали акции «Полюса». По итогам пятницы котировки компании прибавили 0,98%, до ₽12 714,5 за бумагу. Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин полагает, что в понедельник «Полюс» может вновь быть сильнее рынка.
«Рост акций другого золотодобытчика — ЮГК (Южуралзолото) — ограничивают новости о приостановке работы нескольких добывающих предприятий по решению Ростехнадзора», — добавил Карпунин.
Акции НОВАТЭКа
К месту строительства завода «Арктик СПГ-2» отбуксировали вторую производственную линию, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. Платформа 25 июля покинула строительную площадку недалеко от Мурманска и за три недели добралась до места.
Прошлый раз установка оборудования заняла порядка четырех месяцев. За это лето НОВАТЭК, несмотря на санкции, уже загрузил два корабля, обратил внимание директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Проект «Арктик СПГ-2» находится под санкциями США с ноября 2023 года. 24 июня санкции ввел Еврозоюз. Последние запрещают любые новые инвестиции и предоставление товаров, технологий или услуг для завершения строящихся российских проектов по сжижению природного газа (таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ»).
Ограничения помешали доставке танкеров ледового класса, необходимых для экспорта СПГ, из-за чего поставки задержались на несколько месяцев, пишет Bloomberg. «Но спутниковые снимки показывают, что два судна недавно покинули завод. Это говорит о том, что России удалось обойти ограничения с помощью теневого флота», — сообщило издание.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽89,1, продать — по ₽88,2;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽89,3, продать — по ₽88,3.
Самые дешевые евро:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽98,1, продать — по ₽97,4;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽98,2, продать — по ₽97,5.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,55;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,55.
Корпоративные события.
«ТНС энерго Кубань»: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
Другие важные события.
Банк России: справка по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения».
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Россию.
США: управляющий ФРС Кристофер Уоллер выступит с речью — 16:15 мск.
США: индекс опережающих экономических индикаторов в июле — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2828,2 (-0,35%).
Индекс РТС: 1002,12 (-0,47%).
S&P 500: 5554,25 (+0,2%).
Dow Jones Industrial Average: 40 659,76 (+0,24%).
NASDAQ Composite: 17 631,72 (+0,21%).