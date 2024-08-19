Индекс Мосбиржи, цены на золото, акции НОВАТЭКа: дайджест инвестора

Росту цен на золото способствуют надежды на то, что ФРС США близка к тому, чтобы начать снижение ставок, пишет Bloomberg. Такие ожидания вызвали вышедшие в пятницу данные по рынку жилья США. По данным за июль, число выданных разрешений на строительство сократилось на 3,99%, до 1,396 млн при прогнозе 1,430 млн. Объем строительства новых домов снизился на 6,85%, до 1,238 млн.