ДОМ.РФ: продажи квартир в новостройках РФ упали на треть в июле

Так, в Новосибирской области продажи жилья в новостройках в июле год к году снизились на 56%, в Ростовской — на 52%, в Свердловской — тоже на 52%. В Москве площадь реализованных в минувшем месяце квартир на первичном рынке сократилась на 16%, в Московской области — на 28%, в Санкт-Петербурге — на 3%. При этом в Ленинградской области продажи выросли на 13% относительно июля 2023 года.