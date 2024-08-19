ДОМ.РФ: продажи квартир в новостройках РФ упали на треть в июле

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Совокупная площадь квартир в новостройках, реализованная в июле 2024 года, снизилась на 31% по сравнению с июлем 2023 года — до 1,8 млн кв. м. Об этом заявили в ДОМ.РФ.
«В июле 2024 года продажи квартир по зарегистрированным ДДУ (договор долевого участия — прим. ТАСС) в России сократились до 1,8 млн кв. м — на 31% к июлю 2023 года и на 52% к июню 2024 года», — говорится в еженедельном отчете ДОМ.РФ.
Ранее в Росреестре оценили сокращение числа ДДУ на жилье в июле 2024 года относительно июля 2023 года в 24,6% — до 44,7 тыс., а количество ДДУ с привлечением ипотеки снизилось на 28,3% до 28,7 тыс.
Июльское сокращение первичного рынка вызвано завершением 1 июля «Льготной ипотеки на новостройки» и удорожанием ипотеки на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18%, считают в госкомпании. Часть россиян предпочли разместить свободные средства в банковские вклады вместо инвестиций в недвижимость, добавили в ДОМ.РФ.
Так, в Новосибирской области продажи жилья в новостройках в июле год к году снизились на 56%, в Ростовской — на 52%, в Свердловской — тоже на 52%. В Москве площадь реализованных в минувшем месяце квартир на первичном рынке сократилась на 16%, в Московской области — на 28%, в Санкт-Петербурге — на 3%. При этом в Ленинградской области продажи выросли на 13% относительно июля 2023 года.
Реализации жилья в новостройках РФ за семь месяцев 2024 года пока превышает уровень января — июля 2023 года на 11% и составляет 16,6 млн кв. м. Это объясняется высоким спросом на первичном рынке в первой половине текущего года накануне завершения «Льготной ипотеки на новостройки» и пересмотра условий «Семейной» и IT-ипотеки.