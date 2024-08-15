ЦБ резко понизил официальные курсы доллара США и евро

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на пятницу, 16 августа, на уровне ₽88,796, евро — ₽98,3232, юаня — ₽11,9319. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На четверг, 15 августа, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽90,0055, евро — ₽100,3139, юаня — ₽12,0672. Таким образом, доллар подешевел на ₽1,21, евро — на ₽1,99, юань понизился на 13,53 коп.
С середины июня для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
Курсы валют.
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 17:30 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽89,69, продать — по ₽88;
Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽89,75, продать — по ₽88,25.
Самые дешевые евро:
Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить евро можно по ₽98,78, продать — по ₽96,21;
Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽98,9, продать — по ₽97,4.
Самые дешевые юани:
банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,82, продать — по ₽12,09;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽12,55.
По состоянию на 16:30 мск фьючерс на доллар (SI) с поставкой в сентябре вырос на Мосбирже на 0,26%, до ₽88 000, что соответствует курсу доллара на уровне ₽88. Сентябрьский фьючерс на евро (Eu) снизился на 0,27%, до ₽96 100, что соответствует курсу евро на уровне ₽96,1.
В ходе биржевых торгов в четверг, 15 августа, курс юаня вырос на 0,23%, до ₽11,968, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 16:30 мск. Ранее на этой неделе курс китайской валюты впервые за три недели поднимался выше отметки ₽12 и на пике 14 августа достигал ₽12,128.
По мнению аналитика фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алины Попцовой, рубль испытывает в текущих условиях значительное давление.
«Во-первых, мы видим, что экспортеры сокращают продажи валютной выручки после недавних послаблений. Во-вторых, мы видим, что крупные китайские банки также сокращают свое предложение юаней, поскольку пытаются избежать риска вторичных санкций. Кроме того, обострение геополитической повестки также давит на рубль», — отметила Попцова.
Она ожидает до конца августа закрепления курса юань/рубль выше отметки ₽12.
Впрочем, руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов по-прежнему не видит предпосылок для масштабной девальвации российской валюты в условиях высоких ставок по депозитам.
«Хотя мы ждем ослабления рубля к концу года, его недавнее падение не является началом тренда и, скорее всего, будет по большей части нивелировано в ближайший налоговый период», — полагают аналитики УК «Арикапитал».