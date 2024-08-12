IT-ипотека: кто и на каких условиях теперь сможет участвовать в программе

Являться российским гражданином в возрасте от 22 лет до 50 лет включительно;Обязательно работать в компании, которая аккредитована в Минцифры и получает соответствующие налоговые льготы — применяет пониженный тариф по страховым взносам. Для того, чтобы взять ипотеку, нужно проработать в такой компании как минимум три месяца, так как требование по уровню зарплаты предъявляется за последние три месяца работы;Являться сотрудником такой компании в течение всего срока ипотеки. В том случае, если он увольняется, ему нужно найти новую работу в аккредитованной и получающей налоговые льготы компании в течение полугода, иначе ставку по уже выданному кредиту повысят до рыночной (ранее это требование действовало лишь в течение первых пяти лет после того, как была оформлена ипотека).Какой специалист может получать IT-ипотеку?