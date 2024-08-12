IT-ипотека: кто и на каких условиях теперь сможет участвовать в программе

Правительство РФ продлило действие программы льготной IT-ипотеки до 2030 года, правда существенно изменив ее условия с 1 августа 2024 года. Эксперты рассказали сайту «РИА Недвижимость», кто и на каких условиях теперь сможет участвовать в программе в 2024 году и какое жилье сможет приобрести по ней.
Что изменилось с 1 августа?
IT-ипотека была запущена в 2022 году. За все время действия программы IT-специалистам выдано более 75 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 700 миллиардов рублей.
С 1 августа условия программы стали несколько жестче.
География выдачи
Одно из главных изменений — исключение из нее крупнейших городов России: Москвы и Санкт-Петербурга, отмечает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Ранее на долю столичных регионов, по ее словам, приходилось 55% выдач IT-ипотеки, теперь же выдавать кредит по этой программе в этих крупнейших городах страны больше не будут.
Требования к заемщикам
Под действие программы попадают IT-специалисты в возрасте от 22 до 50 лет включительно, работающие по трудовому договору в аккредитованной IT-компании, добавляет руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы портала “Авито” Артур Ахметов.
«Согласно обновленным условиям, помимо обязательной аккредитации компания должна получать налоговые льготы, а также иметь регистрацию в любом регионе страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. При этом, если компания зарегистрирована в этих городах, но имеет филиал в регионе, сотрудники, трудоустроенные в этом филиале, могут рассчитывать на льготный кредит», — отмечает он. Уровень дохода.
По словам Ахметова, для участия в программе жители городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей должны получать зарплату от 150 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ, жители других регионов — от 90 тысяч рублей. Ранее к специалистам младше 36 лет требования по минимальному уровню дохода не применялись, теперь же правила едины для работников всех возрастов.
С обновлением условий заемщики, по словам Ахметова, обязуются работать в аккредитованной IT-компании в течение всего срока действия ипотечного договора, то есть до момента, пока не будет погашен кредит. Ранее такое обязательство сохранялось на протяжении пяти лет. Менять работодателей можно неограниченное количество раз при условии, что новая компания отвечает требованиям программы.
Сумма кредита и ставка
До 1 августа жители российской столицы и городов-миллионников могли рассчитывать на кредит в размере 18 миллионов рублей. По новым условиям максимальная сумма кредита составляет 9 миллионов рублей для всех регионов.
Ставка по программе увеличилась с 5 до 6% годовых.
По какой ставке можно взять IT-ипотеку?
Размер ставки по кредиту с 1 августа вырос на 1 процентный пункт — теперь она составляет не более 6%. При этом регионы по-прежнему могут дополнительно субсидировать ставку.
Кому дадут IT-ипотеку?
Для того, чтобы взять такую ипотеку, заемщик, согласно данным Минцифры, должен соответствовать следующим требованиям:
Являться российским гражданином в возрасте от 22 лет до 50 лет включительно;Обязательно работать в компании, которая аккредитована в Минцифры и получает соответствующие налоговые льготы — применяет пониженный тариф по страховым взносам. Для того, чтобы взять ипотеку, нужно проработать в такой компании как минимум три месяца, так как требование по уровню зарплаты предъявляется за последние три месяца работы;Являться сотрудником такой компании в течение всего срока ипотеки. В том случае, если он увольняется, ему нужно найти новую работу в аккредитованной и получающей налоговые льготы компании в течение полугода, иначе ставку по уже выданному кредиту повысят до рыночной (ранее это требование действовало лишь в течение первых пяти лет после того, как была оформлена ипотека).Какой специалист может получать IT-ипотеку?
В правилах программы нет требований к специальности и образованию претендента. То есть получить IT-ипотеку может любой сотрудник аккредитованной и получающей налоговые льготы IT-компании с подходящей зарплатой.
Взять кредит может как программист, так, к примеру, и аналитик, маркетолог, бухгалтер, копирайтер, обращает внимание член Ассоциации юристов России Асия Дмитриева. Но все эти люди должны работать в такой компании по трудовому договору.
При этом ипотека теперь недоступна для сотрудников компаний, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Но ее могут взять те, кто работает в региональных филиалах таких компаний. Регион трудоустройства будет определяться по справке 2-НДФЛ и КПП организации.
Какую зарплату надо получать, чтобы взять IT-ипотеку?
Вне зависимости от возраста надо получать до вычета НДФЛ от 150 тысяч рублей в городе-миллионнике, Московской и Ленинградской областях. Для остальных населенных пунктов предусмотрен критерий зарплаты от 90 тысяч рублей.
Какие сроки и лимиты IT-ипотеки?
- Первоначальный взнос по программе — от 20%. Ипотеку можно взять на срок до 30 лет;
- Максимальная сумма кредита до 9 миллионов рублей для всех регионов РФ.
Можно ли досрочно выплатить IT-ипотеку?
Да, кредит, взятый по этой льготной программе, можно выплатить досрочно, как и в случае с ипотекой по рыночной ставке.
Можно ли продать жилье, которое находится в IT-ипотеке?
Жилье, которое находится в IT-ипотеке, можно продать до полного погашения кредита. Но для продажи, как и в случае с любой другой ипотекой, понадобится одобрение банка. Получение одобрения как правило занимает от нескольких дней до нескольких недель.
Человек, взявший кредит, может погасить долг перед банком самостоятельно из денег, вырученных от продажи квартиры, или это сделает покупатель.
Какие банки выдают IT-ипотеку?
Оператор программы «Дом.РФ» до 15 августа собирает заявки от банков для перераспределения лимитов в связи с увеличением общего лимита до 750 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.
В связи с этим банки пока не выдают кредиты, хотя некоторые из них уже принимают заявки на выдачу IT-ипотеки на обновленных условиях. Среди них, к примеру, Сбербанк.
В этом банке действуют следующие условия:
- Ипотеку можно взять на срок до 30 лет;
- Первоначальный взнос от 20,1%;
- Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, максимальная — 9 миллионов рублей.
Полный список банков-участников, в который входит 57 кредитных организаций, есть на сайте оператора IT-ипотеки компании «Дом.РФ».
Что можно купить по IT-ипотеке?
По обновленной программе IT-ипотеки можно приобрести:
- строящееся или готовое жилье от застройщика в любом регионе России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга;
- готовое жилье у Фонда развития территорий, вне зависимости является ли фонд первым или любым последующим собственником. При условии, что указанное жилье передано фонду в соответствии со статьей 13.4 федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ;
- участок с жилым домом у юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Также средства можно пустить на строительство индивидуального жилого дома на собственном земельном участке или с покупкой участка по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Дают ли IT-ипотеку на вторичное жилье?
Средства, полученные от IT-ипотеки, можно пустить только на приобретение первичного жилья или на строительство индивидуального жилого дома.
Исключение составляет покупка готового жилья, собственником которого является Фонд развития территорий, и участка с жилым домом, которым владеет юридическое лицо или ИП.
Можно ли рефинансировать IT-ипотеку?
Рефинансирование ранее выданных кредитов по программе IT-ипотеки невозможно, отмечают в пресс-службе Альфа-банка.
В этом ее отличие от других льготных программ, к примеру, от «Семейной ипотеки», по которой рефинансирование доступно семьям с ребенком-инвалидом или семьям с ребенком до семи лет.
Можно ли комбинировать IT-ипотеку?
IT-ипотеку можно комбинировать с рыночными программами, если заемщикам не будет хватать выделенного лимита, объясняют в пресс-службе Альфа-банка. То есть взять часть кредита возможно в рамках лимита по льготной ставке 6%, а остальную сумму уже по рыночной ставке.
Что же касается комбинирования льготных госпрограмм между собой, то это запрещено, так как действует правило наличия единственной льготной ипотеки.
В том случае, если уже оформлен кредит по другой льготной программе, взять IT-ипотеку можно лишь в том случае, если он был выдан до 23 декабря 2023 года.