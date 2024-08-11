На ипотечном рынке расцвели серые схемы

Аккредитив при ипотечном кредитовании представляет собой форму расчета, при которой продавец получает платеж только после того, как застройщик сдаст объект в эксплуатацию и завершится оформление квартиры на нового собственника. Аккредитив имеет схожесть с эскроу-счетом, но денежные средства на нем не подпадают под программу страхования. Напомним, что согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ, денежные средства граждан должны находиться на эскроу-счетах и быть полностью защищенными.